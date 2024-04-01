台中市警局大選後第二波警官異動 141人今履新上任

警政署在今年1月間針對三線一星、三線二星的高階警官進行職務調整，台中市警局一共有21人異動，台中市警局今天發布第二波人事異動，一共有141名的兩線三星以下的警官進行職務調整，其中第三、豐原、霧峰、東勢警分局、市刑大二隊隊長等職缺都有異動，今天完成離、到職手續。

台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整，有141人異動，今天到職。

異動名單如下

新職務、姓名、原職務

1 第三分局偵查隊隊長 謝志遠 豐原分局偵查隊隊長

2 豐原分局偵查隊隊長 洪緯儒 刑事警察大隊偵查第二隊隊長

3 刑事警察大隊偵查第二隊隊長 程連志 刑事警察大隊司法組組長

4 刑事警察大隊司法組組長 張勝記 刑事警察大隊專員

5 和平分局偵查隊隊長 李昭慶 刑事警察大隊肅竊組組長

6 刑事警察大隊肅竊組組長 許銀湶 和平分局偵查隊隊長

7 霧峰分局偵查隊隊長 詹典儒 刑事警察大隊偵查第三隊隊長

8 刑事警察大隊偵查第三隊隊長 李振成 刑事警察大隊預防組組長

9 刑事警察大隊預防組組長 曾子建 刑事警察大隊專員

10 東勢分局偵查隊隊長 朱政憲 刑事警察大隊偵查第五隊隊長

11 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 李嘉興 刑事警察大隊偵查組組長

12 刑事警察大隊偵查組組長 唐惠政 刑事警察大隊專員

13 刑事警察大隊督察組組長 楊金錫 保安警察大隊督察組組長

14 保安警察大隊督察組組長 吳柏鋒 本局督察室督察員

15 本局督察室督察員 李鈞偉 本局督察室警務正

16 大甲分局勤務指揮中心主任 謝明宏 大甲分局保安民防組組長

17 大甲分局保安民防組組長 林文都 本局保防科警務正

18 本局保防科警務正 陳景鴻 本局防治科警務正

19 第一分局防治組組長 龍富坤 第一分局秘書室主任

20 第一分局秘書室主任 蕭貿帆 豐原分局交通組組長

21 豐原分局交通組組長 張庫源 本局防治科警務正

22 第四分局保安民防組組長 羅進能 大甲分局行政組組長

23 大甲分局行政組組長 陳宜彬 刑事警察大隊專員

24 本局勤務指揮中心行政股股長 陳俊男 本局勤務指揮中心企劃股股長

25 本局勤務指揮中心企劃股股長 廖宏洲 本局勤務指揮中心行政股股長

26 第五分局交通組組長 姚承伯 第五分局行政組組長

27 第五分局行政組組長 李世隆 第五分局交通組組長

28 大雅分局防治組組長 李世上 大雅分局保安民防組組長

29 大雅分局保安民防組組長 陳孟君 大雅分局防治組組長

30 本局勤務指揮中心警務正 林群閔 本局民防管制中心警務正

31 本局民防管制中心警務正 陳健生 本局防治科警務正

32 本局勤務指揮中心警務正 陳柏丞 本局秘書室警務正

33 本局秘書室警務正 柯士弘 本局督察室督察員

34 本局督察室督察員 張嘉原 本局督察室警務正

35 本局人事室警務正 (支援交通警察大隊) 林騰瑜 本局秘書室警務正

36 本局防治科警務正 呂淑怡 本局後勤科警務正

37 本局督察室警務正 何育賢 第六分局警務員(第七序列)

38 刑事警察大隊專員 張詩晨 第二分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列)

39 本局防治科警務正 謝慶家 大甲分局警務員(第七序列)

40 本局公共關係室警務正 李國彰 太平分局新平派出所警務員兼所長(第七序列)

41 刑事警察大隊專員 李嘉揚 第一分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列)

42 本局民防管制中心警務正 游銘鋒 豐原分局警備隊隊長(第七序列)

43 本局督察室警務正 方茂田 交通警察大隊督察員(支援本局督察室)

44 本局秘書室警務正 郭庭彬 第四分局警務員(第七序列)

45 本局防治科警務正 賀雲生 第一分局警備隊隊長

46 本局後勤科警務正 蔡佩璇 婦幼警察隊督察員

47 刑事警察大隊專員 周正光 豐原分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列)

48 本局防治科警務正 洪世景 第一分局警務員(第七序列)

49 交通警察大隊督察員(第七序列；支援本局督察室) 張家榜 大雅分局警務員(第七序列)

50 婦幼警察隊督察員(第七序列) 陳美婷 東勢分局警務員(第七序列)

51 第一分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列) 闕銘松 霧峰分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列)

52 霧峰分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列) 吳豈森 第四分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列)

53 第四分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列) 林育正 東勢分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列)

54 東勢分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列) 張志維 刑事警察大隊警務員(第七序列)

55 第二分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列) 柯冠宏 刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長(第八序列)

56 刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長(第七序列) 蔡沅樺 刑事警察大隊警務員(第七序列)

57 豐原分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列) 林俊銘 刑事警察大隊警務員(第八序列)

58 刑事警察大隊警務員(第八序列) 李富凱 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長(第八序列)

59 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長(第八序列) 張凱智 刑事警察大隊警務員(第八序列)

60 第三分局勤工派出所警務員兼所長（第八序列） 林樹鉉 豐原分局豐原派出所警務員兼所長(第八序列)

61 豐原分局豐原派出所警務員兼所長（第八序列） 陳信宇 豐原分局神岡分駐所警務員兼所長(第八序列)

62 豐原分局神岡分駐所警務員兼所長（第八序列） 洪大倫 少年警察隊警務員(第八序列)

63 少年警察隊警務員（第七序列） 廖俊強 清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長(第七序列)

64 清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長（第七序列） 洪志仁 清水分局清水派出所警務員兼所長(第八序列)

65 清水分局清水派出所警務員兼所長（第八序列） 許逸維 刑事警察大隊警務員(第八序列)

66 東勢分局警務員（第八序列） 林翊歆 清水分局梧棲分駐所警務員兼所長(第八序列)

67 清水分局梧棲分駐所警務員兼所長（第八序列） 涂嘉佑 刑事警察大隊警務員(第八序列)

68 太平分局新平派出所警務員兼所長（第八序列） 何明憲 霧峰分局大里分駐所警務員兼所長(第八序列)

69 霧峰分局大里分駐所警務員兼所長（第七序列） 林春發 第一分局警務員(第七序列)

70 豐原分局警備隊隊長 董力勳 第四分局警備隊隊長

71 第四分局警備隊隊長 麥建仁 第五分局北屯派出所警務員兼所長(第七序列)

72 第五分局北屯派出所警務員兼所長（第七序列） 林澤聰 第五分局文昌派出所警務員兼所長(第七序列)

73 第五分局文昌派出所警務員兼所長(第七序列) 張鎧倫 第二分局育才派出所警務員兼所長(第七序列)

74 第二分局育才派出所警務員兼所長(第七序列) 李健瑋 第二分局文正派出所警務員兼所長(第七序列)

75 第二分局文正派出所警務員兼所長(第七序列) 楊俊宏 第二分局立人派出所警務員兼所長(第七序列)

76 第二分局立人派出所警務員兼所長(第八序列) 何永州 第六分局工業區派出所警務員兼所長(第八序列)

77 第六分局工業區派出所警務員兼所長(第八序列) 周炳旭 第六分局警務員(第八序列)

78 第四分局警務員（第八序列） 廖鴻隆 烏日分局犁份派出所警務員兼所長(第八序列)

79 烏日分局犁份派出所警務員兼所長(第八序列) 劉浩廷 交通警察大隊警務員(第八序列)

80 第一分局警備隊隊長 蕭偉志 豐原分局合作派出所警務員兼所長(第七序列)

81 豐原分局合作派出所警務員兼所長(第八序列) 李建興 大甲分局大甲派出所警務員兼所長（第八序列）

82 大甲分局大甲派出所警務員兼所長（第八序列） 顏宥騏 大甲分局大安分駐所警務員兼所長(第八序列)

83 大甲分局大安分駐所警務員兼所長(第七序列) 李有志 大甲分局外埔分駐所警務員兼所長(第七序列)

84 大甲分局外埔分駐所警務員兼所長（第八序列） 葉承蔚 東勢分局警務員(第八序列)

85 刑事警察大隊警務員(第七序列) 杜旻信 刑事警察大隊警務員(第八序列)

86 第五分局四平派出所警務員兼所長(第七序列) 紀明仁 第五分局四平派出所警務員兼所長(第八序列)

87 太平分局太平派出所警務員兼所長(第七序列) 羅明中 太平分局太平派出所警務員兼所長(第八序列)

88 東勢分局警務員(第七序列) 李榮峰 東勢分局警務員(第八序列)

89 第一分局警務員(第七序列) 韓文祥 第一分局警務員(第八序列)

90 東勢分局新社分駐所警務員兼所長(第七序列) 林欽錤 東勢分局新社分駐所警務員兼所長(第八序列)

91 第三分局合作派出所警務員兼所長(第七序列) 李參民 第三分局合作派出所警務員兼所長(第八序列)

92 豐原分局豐東派出所警務員兼所長(第七序列) 呂禹澄 豐原分局豐東派出所警務員兼所長(第八序列)

93 大雅分局警務員(第七序列) 林石卿 大雅分局警務員(第八序列)

94 第二分局警務員(第七序列) 盧俊宇 第二分局警務員(第八序列)

95 第一分局警務員(第七序列) 林重呈 第一分局警務員(第八序列)

96 第六分局警務員(第七序列) 黃雅琳 第六分局警務員(第八序列)

97 第三分局警務員(第七序列) 吳哲偉 第三分局警務員(第八序列)

98 清水分局警務員（第七序列） 林煒倫 本局法制室警務員(第七序列)

99 大雅分局警務員（第七序列） 廖彥豪 第六分局警務員(第七序列)

100 大甲分局警務員（第八序列） 蕭勝寶 第四分局警務員(第八序列)

101 刑事警察大隊警務員（第八序列） 鄧子震 交通警察大隊警務員(第八序列)

102 第五分局警務員（第八序列） 呂政輝 本局資訊室警務員(第八序列)

103 第六分局警務員（第八序列) 白景翔 東勢分局警務員(第八序列)

104 東勢分局警務員（第八序列) 李明緯 第一分局警務員(第八序列)

105 第四分局警務員（第八序列) 張皓惟 交通警察大隊警務員(第八序列)

106 保安警察大隊分隊長 徐資証 烏日分局瑞井派出所巡官兼所長

107 烏日分局瑞井派出所巡官兼所長 林方正 烏日分局巡官

108 第四分局巡官 龔祖玉 和平分局雙崎派出所巡官兼所長

109 和平分局雙崎派出所巡官兼所長 詹傑勛 豐原分局合作派出所巡官兼副所長

110 第六分局巡官 高俊傑 烏日分局溪南派出所巡官兼所長

111 烏日分局溪南派出所巡官兼所長 賴漢昌 第一分局巡官

112 烏日分局巡官 劉權漢 烏日分局追分派出所巡官兼所長

113 烏日分局追分派出所巡官兼所長 丁鵬揚 豐原分局豐洲派出所巡官兼所長

114 豐原分局豐洲派出所巡官兼所長 蔡坤璋 刑事警察大隊分隊長配賦第五分局偵查隊

115 清水分局巡官 洪紹欽 烏日分局龍津派出所巡官兼所長

116 烏日分局龍津派出所巡官兼所長 李冠霖 第三分局立德派出所巡官兼副所長

117 霧峰分局吉峰派出所巡官兼所長 張逸格 霧峰分局萬豐派出所巡官兼所長

118 霧峰分局萬豐派出所巡官兼所長 楊智堯 霧峰分局吉峰派出所巡官兼所長

119 清水分局大秀派出所巡官兼所長 陳俊佑 清水分局光華派出所巡官兼所長

120 清水分局光華派出所巡官兼所長 何易軒 清水分局大秀派出所巡官兼所長

121 東勢分局永源派出所巡官兼所長 吳永鑫 第三分局合作派出所巡官兼副所長

122 大甲分局海墘派出所巡官兼所長 陳甲林 大甲分局巡官

123 東勢分局茅埔派出所巡官兼所長 吳清煬 豐原分局巡官

124 東勢分局巡佐 洪存孝 東勢分局茅埔派出所巡佐兼所長

125 大甲分局安定派出所巡佐兼所長 黃益全 大甲分局西岐派出所巡佐兼所長

126 大甲分局西岐派出所巡佐兼所長 張智賢 大甲分局泰安派出所巡佐兼所長

127 大甲分局泰安派出所巡佐兼所長 陳叔銘 大甲分局安定派出所巡佐兼所長

128 本局法制室警務員(第八序列) 許閏傑 第六分局西屯派出所巡官兼副所長

129 交通警察大隊警務員(第八序列) 黃怡菁 第五分局巡官

130 交通警察大隊警務員(第八序列) 林莉馨 豐原分局巡官

131 交通警察大隊警務員(第八序列) 許棋舜 大甲分局海墘派出所巡官兼所長

132 刑事警察大隊警務員(第八序列) 陳琬予 刑事警察大隊偵查第一隊偵查員

133 刑事警察大隊警務員(第八序列) 江明慧 刑事警察大隊偵查第七隊分隊長

134 刑事警察大隊警務員(第八序列) 林詠洲 刑事警察大隊偵查員

135 刑事警察大隊警務員(第八序列) 林威閎 第六分局何安派出所巡官兼副所長

136（依陞職名冊選填） 陳瑞慶 豐原分局巡官

137 （依陞職名冊選填） 周明勳 第四分局巡官

138 （依陞職名冊選填） 陳盈延 東勢分局永源派出所巡官兼所長

139 （依陞職名冊選填） 楊勝傑 第六分局巡官

140 （依陞職名冊選填） 林英如 第六分局永福派出所巡官兼副所長