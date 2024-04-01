台3線事故多 嘉縣中埔段阿婆灣兩月12車禍

嘉義縣中埔鄉省道台3線「阿婆灣」是重機跑山熱點。記者李宗祐／攝影 省道台3線事故頻傳，苗栗縣立委邱鎮軍日前質詢，諷刺蔡英文總統說的浪漫台3線變絕命彎道，交通部長王國材答詢允諾實勘改善，但答詢後不到1周，苗栗段即發生重機1死1重傷事故。台3線另一重機跑山熱點嘉義縣中埔段阿婆灣，近兩個月至少發生12起車禍、14人受傷送醫，警方分析肇因以超速居多，研擬增設測照桿、加強巡邏取締。

邱鎮軍上月19日質詢台3線事故頻傳問題，要求王國材現勘，設法檢討改善台3線彎道高低差等問題，王國材當時答詢，台3線較靠山，地形比較彎繞，過去也透過區間測速照相的方式，盼騎士或駕駛減速，並允諾會現勘，但尚未現勘改善，23日獅潭段即發生重機事故，造成1死1重傷。

台3線嘉義中埔鄉澐水至大埔鄉的阿婆灣路段，也是易肇事路段，常有超速、跨越雙黃線、盲彎逆向超車等違規行為，警方去年1月在305.8公里處設固定式測速照相桿，雙向限速40公里，去年取締987件超速違規，今年至3月2日也有65件。

嘉義縣警方指出，近來阿婆灣事故頻傳，2月以來消防局已接獲12起車禍報案，累計14人受傷送醫。其中，2月29日潘姓女高中生騎機車載女同學行經阿婆灣附近彎道，疑過彎失控撞上護欄，2人摔落橋下約6公尺深溪谷，多處骨折送醫；3月17日也發生17歲陳姓少年騎機車追撞31歲謝姓女子騎的單車，兩人都輕傷摔車。

公路局曾文工務段指出，此路段去年底完成路面改善工程，經相關單位現勘，分析近來事故肇事主因仍以超速居多，除增設警告設施，警方將加強取締頻率，並研擬線增設測照桿加強取締。