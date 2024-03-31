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「阿婆灣」事故多！幹譙阿嬤由媳婦接手 不國罵改灑水促飆速重機減速

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉台3線312公里處1間雜貨店，曾長年顧店的「幹譙阿嬤」陳富以國罵提醒重機勿飆車，此段因而得名「阿婆灣」，但高齡92歲已住安養院，媳婦戴秋燕接手顧店，她說，不想刻意模仿婆婆的國罵，偶爾在地上灑水提醒放慢車速。不過，警方不建議用潑水方式；律師也說，若灑水釀摔車受傷，涉過失傷害罪嫌。

「幹譙阿嬤」的雜貨店在轉彎處，曾被重機撞入店門口，為此自行加裝防撞桿。戴秋燕說，會發生事故的都是超速、壓車耍帥，尤其是一些騎乘普通重機塑膠車的年輕人，不聽勸告、最不安分。

她也說，實際發生事故的案件比警方統計還多，尤以周日最多，曾建議做顚簸路面，但公路局評估後認為雨天反而會增加危險，警察也派員加強取締，但警力有限，常常出現你追我跑、躲貓貓狀況，重點是用路人要有安全駕駛觀念，不然道路設施再完備、嚴格執法仍難杜絕。

陳富多年前對從店門口呼嘯而過的重機飆罵「騎慢一點啦，XX娘騎那麼快是要吃X喔（台語）」，大嗓門情景令人印象深刻。戴秋燕指出，有人建議她承續這傳統，但國罵是婆婆的特色，並不想刻意模仿，遇到不聽勸的騎士，偶而會在地上灑水；有騎士說她這舉動很危險，她說，「就是要讓你們騎車放慢速度小心點」。

對於灑水行為，警方，地面灑水會造濕滑，即使出自善意，可能造成意外，甚至要擔負相關刑責。

律師嚴奇均說，地面如果被人灑水、潑水而潮濕，導致騎士打滑摔車受傷，灑潑水的行為人可能會構成刑法過失傷害，且光是潑水行徑，如果警方認定造成道路上的阻礙或危險，不論有無造成摔車受傷，就有可能依違反道路交通管理處罰條例開罰1200元至2400元不等罰鍰。

嘉義縣中埔鄉台3線312公里處「阿婆灣」，是機車熱門彎道，也頻傳事故。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉台3線312公里處「阿婆灣」，是機車熱門彎道，也頻傳事故。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉台3線312公里處知名雜貨店的幹譙阿嬤陳富已退休，由媳婦戴秋燕接手，她說曾被重機撞入店門口，自行加裝防撞桿。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉台3線312公里處知名雜貨店的幹譙阿嬤陳富已退休，由媳婦戴秋燕接手，她說曾被重機撞入店門口，自行加裝防撞桿。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉台3線312公里處阿婆灣，是重機熱門彎道。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉台3線312公里處阿婆灣，是重機熱門彎道。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉台3線312公里處知名雜貨店的「幹譙阿嬤」陳富已退休，由媳婦戴秋燕接手，她說，會發生事故的都是超速、壓車耍帥。圖為她指著婆婆照片貼滿各重機車隊的貼紙。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉台3線312公里處知名雜貨店的「幹譙阿嬤」陳富已退休，由媳婦戴秋燕接手，她說，會發生事故的都是超速、壓車耍帥。圖為她指著婆婆照片貼滿各重機車隊的貼紙。記者李宗祐／攝影

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