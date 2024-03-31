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高雄男捷運撿到皮夾交給員警 才知自己涉詐欺被通緝

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄45歲葉姓男子在路上撿到皮夾，拾金不昧的葉男將皮夾交給在附近執勤的員警，結果警方確認葉男身分，卻意外查出葉是雄檢發布的詐欺通緝犯，雖然善舉獲得警察讚賞，通緝部分仍得乖乖到雄檢歸案。

鼓山警分局表示，龍華派出所前天中午12時許，受理民眾檢舉違規停車，派出員警到鼓山區文信路與篤敬路口查處。

警方到場排除違停時，一旁的葉男拿著附近撿到的皮夾，交給員警處理，在場員警受理後，要登記葉男身分，一將身分鍵入警用小電腦，隨即跳出通緝字樣。

聽到自己遭通緝，葉男一臉錯愕，才想到先前為了找工作，曾把身分證、帳戶存摺等資料誤交給詐騙集團，後來他到外地工作，沒出庭說明致被通緝。

葉男向警方供稱，他是在捷運站撿到皮夾，正好遇上員警，所幸將皮夾交給警方尋找失主，沒料卻意外發現自己遭通緝，雖然善舉獲得警察讚賞，通緝部分仍得乖乖到雄檢歸案。

葉男拾金不昧將皮夾交給員警，結果反查出自己被通緝，由警方解送歸案。記者張議晨／翻攝
葉男拾金不昧將皮夾交給員警，結果反查出自己被通緝，由警方解送歸案。記者張議晨／翻攝

警察 通緝

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