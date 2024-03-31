機車騎士轉彎噴出一疊現金 熱心阿伯路中央撿起8800元送派出所

一輛雙載的機車昨日行經台北市中山區吉林路民生東路口，騎士身上掉出一疊現散落路口，經2、3個紅綠燈等待時間，熱心的阿伯及林姓婦人停車，撿起路上8800元，立即報案，並3小時後送至派出所，警方已通知騎士發還。

警方調閱監視器畫面發現，一輛雙載的機車行經路口，轉彎後騎士身上掉出這一疊紙鈔，大約經2、3個紅綠燈數分鐘時間，阿伯與林姓婦人騎乘電動機車行經路口，發現現金散落路中央，隨即靠邊停車，阿伯走向人行穿越道及待轉區周圍，數度彎腰撿起紙鈔，林婦則報案撿到錢。

民一派出所指出，3月30日下午2時許獲報，中山區吉林路民生東路口拾得現金，林姓婦人稱，有事要離開辦理，沒辦法等候巡邏員警到場，會將現金再送至派出所。