基隆廢棄冷凍廠氨氣外洩！消防員關閉儲槽閘門 居民聞味仍憂心

基隆市暖暖區源遠路一家冷凍公司廠房已廢棄，但今天下午傳出氨氣外洩，附近居民問到異味後報案，消防人員趕至發現確有氨氣外洩，現場共有2個儲槽，消防人員全副武裝進入搜索，關閉儲槽4個管路閘門，並確認沒有人員受傷，由於現場仍有氨氣味道飄出，已拉起封鎖線警戒。

基隆市消防局今天下午2時接獲民眾報案，暖暖區源遠路的一處廢棄冷凍廠房，疑似有氨氣外洩事件，立即出動救災車輛6輛、10名人員由大隊長高瓊瑤帶隊前往現場搶救。

消防人員下午2時11分到現場，立刻聞到淡淡的氨氣味道，經確認後，現場外洩的確實是氨氣。由於氨氣可能導致呼吸道及黏膜灼傷，為確保消防人員的安全，立刻穿戴消防衣帽鞋及背負空氣呼吸器，進入冷凍廠內查看。

消防局表示，現場共有2個儲槽，已關閉儲槽4個管路閘門，並確認沒有人員受傷，及持續查看有無其他洩漏點。由於現場仍有氨氣味道飄出，現已拉起封鎖線，消防人員均於上風處警戒，評估現場狀況，暫時不會影響附近居民。

下午4時21分，環境部環境事故諮詢中心派遣環境事故專業技術小組已至現場協助處理，到晚間目前正與廠房負責人兒子及環保局討論適當處理方案。

居民表示，雖然廠房已經廢棄，也早已沒有在運作，但如今還是有氨氣外洩，居民都很擔心，目前還是一點點味道，盼槽體能全部移除，避免再發生意外，讓居民擔心害怕。