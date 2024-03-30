彰化經典百K單車自我挑戰釀意外 1死4傷

2024兆豐銀行‧美利達彰化經典百K單車自我挑戰，今從彰化高鐵站區-彰高二號公園出發，來自全台約5千名選手參加，途中6人摔車，造成1人不治，1人右鎖骨骨折，4人腿部擦傷；主辦單位表示，不幸身故的選手將等相驗釐清死因，另外5人都可先依意外險處理。

據了解，55歲李姓選手出發前並無異樣，騎到竹塘鄉自來水廠附時自摔，僅手、腳輕微擦挫傷，頭部和身體重要部位初步檢查並無外傷，且摔車後很快由救護人員對他做心肺復甦術，消防救護人員趕到檢查他已無呼吸心跳，送醫後再急救30分鐘依舊沒生命跡象。

今天單車自我挑戰另有5名傷者，其中一名47歲女選手摔車導致右鎖骨骨折，送醫後因家住台北，轉院回台北就近照片，另4名傷者的腿部擦挫傷，傷勢輕微，消防救護員據報趕到救助，選手自認無大礙，婉拒送醫。

主辦單位表示，彰化經典百K單車自我挑戰從未發生這樣多意外受傷甚至死亡的事，令人遺憾；李姓選手自摔原因有待查明，將等醫學相驗結果出來，再依這次意外險理賠內容處理，至於另外5名傷者可檢具醫療證明等文件先申請意外險理賠。