影／開車撞倒路邊28輛機車 男辯稱閃狗不慎失控

陳姓男子昨晚開車行經新北市土城區明德路涉嫌撞倒停放路邊28輛機車，陳男酒測值為零，他辯稱因閃狗不慎失控，確實事故原因有待警方進一步調查釐清。

新北市土城警方昨晚10時36分獲報，土城區明德路一段200號前發生車禍事故，員警到場驚見停放路邊整排機車被撞得東倒西歪，經清點共有28輛機車遭波及。

據了解，涉嫌肇事的汽車駕駛陳姓男子（27歲）表示，當時開車沿土城區明德路一段往金城路方向行駛，準備返家，因行駛至事故地點時，疑似為閃避狗，不慎擦撞停放路邊機車，他也坦承，因身體不適，服用感冒藥後有些精神不濟。