宜蘭警捲死亡車禍無肇責 控時任分局長施壓要他賠50萬
宜蘭縣警局宜蘭分局廖姓警員去年8月駕駛巡邏車解送人犯，撞死闖紅燈機車騎士，公路局鑑定廖員無肇責，檢方也不起訴。廖員控時任宜蘭分局長余中義怕仕途受影響，施壓要他賠償50萬元。余中義表示，基於善意盼廖盡快走出陰霾，抱歉造成不舒服。
廖員表示，他下單位2年，去年8月19日解送人犯時，在縣政北路與凱旋路口被1輛闖紅燈的機車撞到左前車頭，他受輕傷，對方送醫不治。宜蘭監理站去年12月第一次鑑定無肇責，檢方認為不明確請公路局再鑑定，今年1月底第二次鑑定結果仍為無肇責。
廖員說，事發後鑑定結果尚未出來，他也是綠燈沒有明顯過失，余中義就施壓他道歉賠償，先說分局會幫忙，再把廖員父母請去，說死者家屬求償120萬，已經砍到剩80萬，分局幫忙30萬，廖自己要出50萬，還說「相信因果報應，事情發生是有原因」。
「出了車禍活該被撞、被羞辱，你是我的分局長嗎？」廖員怒批，余中義怕影響自己的官途，下屬出事就甩鍋，嘴上說會幫忙，實際上卻酸言酸語處處刁難，根本不適任首長。廖現在經過路口、看到紅綠燈還是很害怕，心情也很低落，希望類似的事件不要發生在其他警察身上。
現任花蓮縣警局主任秘書的余中義回應，對方家屬透過中間人提出120萬元道義賠償，他基於善意希望下屬盡快回歸正常生活，才聯繫廖員父母，最後也尊重其意願走法律途徑，遺憾彼此對這件事認知不同；至於「因果輪迴說」，是自己思慮不周，造成廖員與家人不舒服相當抱歉。
宜蘭縣警局表示，會聯繫訪視廖員，了解詳情並提供一切必要協助。
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