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影／高雄婦騎單車內車道逆向 網友驚嚇問「誰家阿嬤？」
高雄市一名婦人昨天上午11時30分許騎單車行經前鎮區永豐路，直接在內車道行駛，迎面駛來的轎車見狀急按喇叭示警，婦人才停下，過程被PO上網路社群，網友對富人危險騎單車逆向的舉動問「誰家阿嬤？」警方指婦人已違規，可罰300元到1200元罰款。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中只見一名婦人於昨天上午11時30分許騎單車行經前鎮區永豐路內車道，沿路逆向行駛，一輛轎車行駛內車道見婦人騎單車逆向，緊急按喇叭示警，婦人才停下。
婦人在內車道逆向騎單車的危險舉動，讓網友不免問「誰家阿嬤？」轄區前鎮警分局警方則指，經查，警方並未接獲相關報案。
警方指出，依據道路交通安全規則124條第3項第1款，慢車應依標誌或標線規定行駛。婦人的騎單車逆向的舉動，已違反規定，可依據道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款，處駕駛人300元以上1200以下元罰鍰。
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