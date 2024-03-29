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寶林和食品中毒案很不一樣 游淑慧：僅3月20日沒狀況

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忠貞市場越南法國麵包釀514人中毒 負責人下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

寶林茶室中毒事件釀2人死亡，初步證實與米酵菌酸有關，忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」去年8月初短短3天內造成514人食物中毒案，檢驗麵包及配料，發現有沙門氏桿菌及仙人掌桿菌，負責人阿箴於偵查過程中，已與近300人賠償和解，桃園地檢署近日偵結，將38歲阮姓女負責人依違反食品安全衛生管理法起訴。

據了解，案發當時「阿箴越南法國麵包」遭桃園市衛生局勒令暫時停業，在風波停息後，原攤位更名為阿銘越南法國麵包繼續經營，2周前則在附近200公尺外找了家店面重新開張。

起訴指出，阮女在忠貞市場位於中壢區龍東路、前龍街轉角的路口擺攤經營「阿箴越南法國麵包」，營業前先於住處備料，再將備妥的食材運送到攤位上，顧客點餐後，當場將越南法國麵包加熱，加入事先準備好的配料食材。本應注意所加工調配的食品不得染有病原菌，對於食品保存及烹煮應隨時注意食品儲藏、解凍及料理食的環境衛生，防止食品遭受病原菌汙染。

2023年8月2、3日，卻將染有「沙門氏桿菌」食材分別製成內含滷鴨蛋、小黃瓜、梅花肉、洋蔥絞肉、火腿、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、魚露、滷汁的「有肉餐點麵包」，或是只有滷鴨蛋、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、魚露、滷汁的「無肉餐點麵包」販售，陸續造成514人食用後出現發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎之食物中毒症狀，紛紛就醫，並於其中12名消費者採驗糞便檢體，結果驗出「沙門氏桿菌」。

桃園市衛生局去年8月3日前往阮女備料地點的住處進行抽驗稽查，發現備料處的四門冰箱溫度不足、防蟲簾未落實緊閉、有蒼蠅出沒、部分食材未落實束口、層架有生鏽且與沾板緊鄰、部分分裝食材未標示日期等，經採集越南法國麵包、有肉餐點麵包送檢驗後，結果檢出「沙門氏桿菌」、「仙人掌桿菌」。

檢方指出，阮女販售的法國麵包每個90元，依法沒收或追徵犯罪不法所得應發還被害人，但以阮女出售給514名中毒消費者所獲利益，每人只能獲得原先的購買金額，對被害消費者無實質幫助。

由於阮女於偵查中坦承不諱，且與被害人針對麵包價金、醫藥費及精神賠償等聯繫商討賠償事宜，為免複雜化檢方將不主動查扣及宣告沒收犯罪所得，並督促阮女對被害人充分賠償。

檢方表示，阮女直到起訴前已與283名被害人達成和解，同時賠償224萬4551元，目前尚有198名被害人還在補件及聯繫中，建請法院審酌被告阮女犯後積極與被害人和解的態度，及日後於審理程序中和解情形，量處適當之刑。

忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」去年8月初短短3天內，總造成514人食物中毒，案發當時遭勒令停業，桃園地檢署偵結，將阮姓女負責人依違反食品安全衛生管理法起訴。圖 /桃園市衛生局提供
忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」去年8月初短短3天內，總造成514人食物中毒，案發當時遭勒令停業，桃園地檢署偵結，將阮姓女負責人依違反食品安全衛生管理法起訴。圖 /桃園市衛生局提供
忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」去年8月初短短3天內，總造成514人食物中毒，案發當時遭勒令停業，桃園地檢署偵結，將阮姓女負責人依違反食品安全衛生管理法起訴。圖 /桃園市衛生局提供
忠貞市場排隊美食「阿箴越南法國麵包」去年8月初短短3天內，總造成514人食物中毒，案發當時遭勒令停業，桃園地檢署偵結，將阮姓女負責人依違反食品安全衛生管理法起訴。圖 /桃園市衛生局提供

法國 越南 麵包

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