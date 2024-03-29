影／「超胸」2越女藏身高雄電信大樓 輪流性服務8嫖客慘了

高雄市七賢一路有「情色大樓」稱號的電信大樓中一家美容會館暗藏春色，雇用逾期居留越南籍女子從事色情交易，由於越女皮膚白皙，身材超胸，讓嫖客趨之若鶩；警方昨晨會同移民署人員查緝，當場查獲2名越女輪流服務8名男客，其中3男已爽完，另有5名男客排隊等候。

新興警分局警方日前接獲檢舉，指新興區七賢一路的電信大樓內疑有違法色情性交易，警方調查發現，一家標榜女服務生有絕色身材的美容護膚會館藏身在大樓內，雇用逾期居留的越南籍女服務生，暗中從事非法性交易。

由於該家美容會館雇用的越女皮膚白皙，超胸身材姣好，一次全套交易2600元，讓不少嫖客「慕名造訪」。

警方昨晨時機成熟，於凌晨1時許會同移民署高雄市專勤隊執行搜索，現場查獲越南籍的女服務生段姓女子（36歲）及陶姓女子（32歲），剛輪流替田姓男子（34歲）、黃姓男子（28歲）和林姓男子（30歲）做完全套性服務，另有5名男客在現場等候。

警方逮捕年僅19歲的連姓負責人，另有2名工作人員劉姓男子（26歲）和陳姓男子（56歲），現場查扣1萬5000元不法所得及帳冊，警方將8人帶回調查，5名男客則登記資料後讓其離去。

警方查出越女段、陶2人持觀光簽證入台，其中段在台已逾期4年，陶則逾期2個月；段落網後，似乎鬆一口氣，向警方吐露思鄉情可放下，終於可返鄉，警詢後，移請移民署高雄市專勤隊收容等候遣返。