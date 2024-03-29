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影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治
57歲游姓女子駕車載妹妹和90歲父親從台中豐原醫院返家途中，行經苗栗縣卓蘭鎮苗55線道路16公里處時，疑似精神不濟，車子偏移車道自撞路旁護欄，車頭毀損，她和妹妹輕傷，但右後座的老父傷勢嚴重，送醫仍不治；車禍原因和肇事責任待調查釐清。
大湖警分局表示，昨天上午10點多接獲交通事故通報，隨即派員趕往現場處理，救護人員將車內3人救出，游姓女駕駛和53歲妹妹受到輕傷，但右後座的游父傷勢嚴重，送往台中部立豐原醫院搶救，右側前胸壁挫傷、右側肋骨骨折、氣血胸導致病危，經搶救後下午1點多仍宣告不治。
警方初步了解，游父先前因腿部骨折，以石膏固定關節，昨天游姓女駕駛載父親、妹妹到豐原醫院複診並拆除石膏，不料返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞車禍，駕駛檢測沒有酒精反應。
大湖警分局提醒用路人，駕車切勿分心、疲勞駕駛，應保持良好精神及專注力，駕駛人務必養足精神再上路，以保障自身與其他用路人安全。如有照顧年邁、行動不便長輩，應隨時注意身體狀況，有需要接送時，視個案可申請復康巴士協助服務，保障長者安全。
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