影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治

57歲游姓女子駕車載妹妹和90歲父親從台中豐原醫院返家途中，行經苗栗縣卓蘭鎮苗55線道路16公里處時，疑似精神不濟，車子偏移車道自撞路旁護欄，車頭毀損，她和妹妹輕傷，但右後座的老父傷勢嚴重，送醫仍不治；車禍原因和肇事責任待調查釐清。

大湖警分局表示，昨天上午10點多接獲交通事故通報，隨即派員趕往現場處理，救護人員將車內3人救出，游姓女駕駛和53歲妹妹受到輕傷，但右後座的游父傷勢嚴重，送往台中部立豐原醫院搶救，右側前胸壁挫傷、右側肋骨骨折、氣血胸導致病危，經搶救後下午1點多仍宣告不治。

警方初步了解，游父先前因腿部骨折，以石膏固定關節，昨天游姓女駕駛載父親、妹妹到豐原醫院複診並拆除石膏，不料返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞車禍，駕駛檢測沒有酒精反應。