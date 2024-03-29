快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

57歲游姓女子駕車載妹妹和90歲父親從台中豐原醫院返家途中，行經苗栗縣卓蘭鎮苗55線道路16公里處時，疑似精神不濟，車子偏移車道自撞路旁護欄，車頭毀損，她和妹妹輕傷，但右後座的老父傷勢嚴重，送醫仍不治；車禍原因和肇事責任待調查釐清。

大湖警分局表示，昨天上午10點多接獲交通事故通報，隨即派員趕往現場處理，救護人員將車內3人救出，游姓女駕駛和53歲妹妹受到輕傷，但右後座的游父傷勢嚴重，送往台中部立豐原醫院搶救，右側前胸壁挫傷、右側肋骨骨折、氣血胸導致病危，經搶救後下午1點多仍宣告不治。

警方初步了解，游父先前因腿部骨折，以石膏固定關節，昨天游姓女駕駛載父親、妹妹到豐原醫院複診並拆除石膏，不料返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞車禍，駕駛檢測沒有酒精反應。

大湖警分局提醒用路人，駕車切勿分心、疲勞駕駛，應保持良好精神及專注力，駕駛人務必養足精神再上路，以保障自身與其他用路人安全。如有照顧年邁、行動不便長輩，應隨時注意身體狀況，有需要接送時，視個案可申請復康巴士協助服務，保障長者安全。

苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供
苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供
苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供
苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供
苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供
苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供
苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供
苗栗縣游姓一家三口從豐原醫院返家途中，在卓蘭鎮苗55線道路發生自撞事故，90歲游姓老父送醫不治。圖／大湖警分局提供

妹妹 自撞 骨折

延伸閱讀

苗栗幼兒專責醫師制度 通報1案疑似發展遲緩

陳超明主張苗栗最高票當選立委 涉貪求免境管未准

苗栗市長補選強抽籤 地方人士分析：決勝關鍵在「選情冷熱」

苗栗水苗栗優先用 永和山水庫蓄水設減供新竹門檻

相關新聞

影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治

57歲游姓女子駕車載妹妹和90歲父親從台中豐原醫院返家途中，行經苗栗縣卓蘭鎮苗55線道路16公里處時，疑似精神不濟，車子...

淡水第一公墓燒起來！93歲翁否認縱火...民眾一句話讓他進了警所

張姓老翁昨天下午疑似在淡水第一公墓旁點火，燒毀一輛廢棄廂型車及周邊雜物，遭警帶回查辦。偵詢時張姓老翁否認縱火，由於他無法...

影／男與前妻吵架LINE傳照 警一開車門濃煙冒出及時阻憾事

洪姓男子這月26日傍晚與前妻吳女通電話，兩人爆發口角，洪男於LINE傳一張車內有木炭照片，旋即關機失去聯繫，吳女趕緊致電...

屏縣今年1到3月自撞車禍10死 警分析疑與分心駕駛有關

屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑...

屏警交通隊分析去年車禍「7成在路口」 闖紅燈違規大執法

屏東縣警察局交通隊分析，去年有7成交通事故發生在路口，分析事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高。警方強調...

影／國1北上堤頂出口匝道汽車昨夜自撞墜河 人車尋無果今續搜救

國一高架北上19公里堤頂出口匝道，昨晚發生汽車自撞護欄墜落基隆河意外，北市消防局派員於河道來回搜索，直到今天凌晨2許尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。