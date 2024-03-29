快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水第一公墓燒起來！93歲翁否認縱火...民眾一句話讓他進了警所

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓老翁昨天下午疑似在淡水第一公墓旁點火，燒毀一輛廢棄廂型車及周邊雜物，遭警帶回查辦。偵詢時張姓老翁否認縱火，由於他無法交代為何出現在案發處，加上附近居民指稱，多次見他在附近燒東西，警詢後仍依公共危險罪嫌送辦。

據了解，張姓老翁（93歲）昨天下午3時24分左右，出現在新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近），沒多久，空地旁雜物及一輛廢棄廂型車便起火燃燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6車、消防員16人趕抵，現場布水線撲滅火勢。

警方現場拉起封鎖線，見張姓老翁獨自出現在人煙稀少的公墓附近，趨前詢問，他支吾其詞無法清楚交代，由於現在沒有監視器可佐證，警方查訪附近住戶，有居民指稱，張姓老翁不是這邊人，卻經常出現在起火處附近，還多次看過他點火燒物。

警方研判可能是張姓老翁縱火，趨前盤搜果在他身上發現一支打火機，一併帶回查辦。偵詢時，張姓老翁否認縱火，警詢後仍依公共危險罪嫌將他送辦。

張姓老翁昨天下午涉嫌在淡水公墓縱火，警帶回依法送辦。圖／曾伯愷翻攝
張姓老翁昨天下午涉嫌在淡水公墓縱火，警帶回依法送辦。圖／曾伯愷翻攝
張姓老翁昨天下午涉嫌在淡水公墓縱火，警帶回依法送辦。圖／曾伯愷翻攝
張姓老翁昨天下午涉嫌在淡水公墓縱火，警帶回依法送辦。圖／曾伯愷翻攝
張姓老翁昨天下午涉嫌在淡水公墓縱火，警帶回依法送辦。圖／曾伯愷翻攝
張姓老翁昨天下午涉嫌在淡水公墓縱火，警帶回依法送辦。圖／曾伯愷翻攝

淡水

延伸閱讀

賞花休憩新亮點 淡水北投子賞櫻花平台啟用

淡水第一公墓旁火煙竄天際 警帶回一嫌不排除「人為可能」

淡水滬尾三媽遶境南巡 背轎徒步行腳來回600公里

彰化公墓火警2天41件 無人機加入科技執法

相關新聞

影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治

57歲游姓女子駕車載妹妹和90歲父親從台中豐原醫院返家途中，行經苗栗縣卓蘭鎮苗55線道路16公里處時，疑似精神不濟，車子...

淡水第一公墓燒起來！93歲翁否認縱火...民眾一句話讓他進了警所

張姓老翁昨天下午疑似在淡水第一公墓旁點火，燒毀一輛廢棄廂型車及周邊雜物，遭警帶回查辦。偵詢時張姓老翁否認縱火，由於他無法...

影／男與前妻吵架LINE傳照 警一開車門濃煙冒出及時阻憾事

洪姓男子這月26日傍晚與前妻吳女通電話，兩人爆發口角，洪男於LINE傳一張車內有木炭照片，旋即關機失去聯繫，吳女趕緊致電...

屏縣今年1到3月自撞車禍10死 警分析疑與分心駕駛有關

屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑...

屏警交通隊分析去年車禍「7成在路口」 闖紅燈違規大執法

屏東縣警察局交通隊分析，去年有7成交通事故發生在路口，分析事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高。警方強調...

影／國1北上堤頂出口匝道汽車昨夜自撞墜河 人車尋無果今續搜救

國一高架北上19公里堤頂出口匝道，昨晚發生汽車自撞護欄墜落基隆河意外，北市消防局派員於河道來回搜索，直到今天凌晨2許尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。