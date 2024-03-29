淡水第一公墓燒起來！93歲翁否認縱火...民眾一句話讓他進了警所

張姓老翁昨天下午疑似在淡水第一公墓旁點火，燒毀一輛廢棄廂型車及周邊雜物，遭警帶回查辦。偵詢時張姓老翁否認縱火，由於他無法交代為何出現在案發處，加上附近居民指稱，多次見他在附近燒東西，警詢後仍依公共危險罪嫌送辦。

據了解，張姓老翁（93歲）昨天下午3時24分左右，出現在新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近），沒多久，空地旁雜物及一輛廢棄廂型車便起火燃燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6車、消防員16人趕抵，現場布水線撲滅火勢。

警方現場拉起封鎖線，見張姓老翁獨自出現在人煙稀少的公墓附近，趨前詢問，他支吾其詞無法清楚交代，由於現在沒有監視器可佐證，警方查訪附近住戶，有居民指稱，張姓老翁不是這邊人，卻經常出現在起火處附近，還多次看過他點火燒物。