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淡水第一公墓燒起來！93歲翁否認縱火...民眾一句話讓他進了警所
張姓老翁昨天下午疑似在淡水第一公墓旁點火，燒毀一輛廢棄廂型車及周邊雜物，遭警帶回查辦。偵詢時張姓老翁否認縱火，由於他無法交代為何出現在案發處，加上附近居民指稱，多次見他在附近燒東西，警詢後仍依公共危險罪嫌送辦。
據了解，張姓老翁（93歲）昨天下午3時24分左右，出現在新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近），沒多久，空地旁雜物及一輛廢棄廂型車便起火燃燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6車、消防員16人趕抵，現場布水線撲滅火勢。
警方現場拉起封鎖線，見張姓老翁獨自出現在人煙稀少的公墓附近，趨前詢問，他支吾其詞無法清楚交代，由於現在沒有監視器可佐證，警方查訪附近住戶，有居民指稱，張姓老翁不是這邊人，卻經常出現在起火處附近，還多次看過他點火燒物。
警方研判可能是張姓老翁縱火，趨前盤搜果在他身上發現一支打火機，一併帶回查辦。偵詢時，張姓老翁否認縱火，警詢後仍依公共危險罪嫌將他送辦。
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