影／男與前妻吵架LINE傳照 警一開車門濃煙冒出及時阻憾事

洪姓男子這月26日傍晚與前妻吳女通電話，兩人爆發口角，洪男於LINE傳一張車內有木炭照片，旋即關機失去聯繫，吳女趕緊致電樹林警方協尋。警方受理以車籍調閱洪男住處附近監視器畫面，循線在樹林區東豐街一停車格內找到。警方打開車門一陣濃煙冒出，喚醒洪男協助送醫急救，所幸沒有大礙。

據了解，洪姓男子（31歲）日前因係與妻子吳女（27歲）離婚，這個月26日傍晚近6時許，洪男打電話給前妻吳女，兩人再因離婚事情互起口角。過程中，洪男LINE傳了一張車內有木炭照片給吳女，旋即關機。

吳女聯繫不上洪男深怕他犯傻，焦急地致電新北市樹林警分局協處。警方受理，以車籍資料查詢洪男戶籍地，並調閱其住處附近周邊監視器畫面，確認洪男人車從樹林區東順街往東豐街方向行駛。

樹林警分局立即動員警力前往尋找，20分鐘後警方在東豐街一處路邊停車格，發現車窗緊閉怠速中的洪男人車。員警立即拉開車門，只見一陣黑煙從車內冒出，員警趕緊叫醒洪男，帶其離開車內，緊急協助送醫檢查，所幸沒有大礙，及時阻止一場憾事發生。

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