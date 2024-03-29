快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男與前妻吵架LINE傳照 警一開車門濃煙冒出及時阻憾事

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

洪姓男子這月26日傍晚與前妻吳女通電話，兩人爆發口角，洪男於LINE傳一張車內有木炭照片，旋即關機失去聯繫，吳女趕緊致電樹林警方協尋。警方受理以車籍調閱洪男住處附近監視器畫面，循線在樹林區東豐街一停車格內找到。警方打開車門一陣濃煙冒出，喚醒洪男協助送醫急救，所幸沒有大礙。

據了解，洪姓男子（31歲）日前因係與妻子吳女（27歲）離婚，這個月26日傍晚近6時許，洪男打電話給前妻吳女，兩人再因離婚事情互起口角。過程中，洪男LINE傳了一張車內有木炭照片給吳女，旋即關機。

吳女聯繫不上洪男深怕他犯傻，焦急地致電新北市樹林警分局協處。警方受理，以車籍資料查詢洪男戶籍地，並調閱其住處附近周邊監視器畫面，確認洪男人車從樹林區東順街往東豐街方向行駛。

樹林警分局立即動員警力前往尋找，20分鐘後警方在東豐街一處路邊停車格，發現車窗緊閉怠速中的洪男人車。員警立即拉開車門，只見一陣黑煙從車內冒出，員警趕緊叫醒洪男，帶其離開車內，緊急協助送醫檢查，所幸沒有大礙，及時阻止一場憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

洪男與前妻吵架在車內想不開，警循線找到，協助送醫檢查所幸無大礙。記者曾伯愷／翻攝
洪男與前妻吵架在車內想不開，警循線找到，協助送醫檢查所幸無大礙。記者曾伯愷／翻攝
洪男與前妻吵架在車內想不開，警循線找到，協助送醫檢查所幸無大礙。記者曾伯愷／翻攝
洪男與前妻吵架在車內想不開，警循線找到，協助送醫檢查所幸無大礙。記者曾伯愷／翻攝
洪男與前妻吵架在車內想不開，警循線找到，協助送醫檢查所幸無大礙。記者曾伯愷／翻攝
洪男與前妻吵架在車內想不開，警循線找到，協助送醫檢查所幸無大礙。記者曾伯愷／翻攝

前妻 監視器

延伸閱讀

LINE Pay 不發股利

守護社區安全 瑞芳企業回饋鄉里贊助監視器

誤信男網友代操期貨投資賺大錢 中年婦人險被騙100萬元

先匯款優先看房 嘉義女大生遇「租屋詐騙」3萬6飛了

相關新聞

影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治

57歲游姓女子駕車載妹妹和90歲父親從台中豐原醫院返家途中，行經苗栗縣卓蘭鎮苗55線道路16公里處時，疑似精神不濟，車子...

淡水第一公墓燒起來！93歲翁否認縱火...民眾一句話讓他進了警所

張姓老翁昨天下午疑似在淡水第一公墓旁點火，燒毀一輛廢棄廂型車及周邊雜物，遭警帶回查辦。偵詢時張姓老翁否認縱火，由於他無法...

影／男與前妻吵架LINE傳照 警一開車門濃煙冒出及時阻憾事

洪姓男子這月26日傍晚與前妻吳女通電話，兩人爆發口角，洪男於LINE傳一張車內有木炭照片，旋即關機失去聯繫，吳女趕緊致電...

屏縣今年1到3月自撞車禍10死 警分析疑與分心駕駛有關

屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑...

屏警交通隊分析去年車禍「7成在路口」 闖紅燈違規大執法

屏東縣警察局交通隊分析，去年有7成交通事故發生在路口，分析事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高。警方強調...

影／國1北上堤頂出口匝道汽車昨夜自撞墜河 人車尋無果今續搜救

國一高架北上19公里堤頂出口匝道，昨晚發生汽車自撞護欄墜落基隆河意外，北市消防局派員於河道來回搜索，直到今天凌晨2許尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。