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屏縣今年1到3月自撞車禍10死 警分析疑與分心駕駛有關

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑與分心駕駛有關。警方提醒，分心及疲勞駕駛會因駕駛者降低對外界的反應、減少警覺度、影響判斷，當交通事故發生時，往往都沒有煞車的痕跡，造成的傷亡與酒後駕車一樣嚴重。

交通隊指出，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，分心駕駛有三種類型，視覺、雙手及精神。視覺分心指的是視線未專注道路上，雙手分心是指手離開方向盤從事其他活動，而精神分心則是指駕駛時在思考其他事情。

交通隊表示，常見的原因為駕駛中與乘客深入交談、使用手機聊天、手裡拿著其他東西、說話或唱歌、抽菸或吃東西、調整音響或空調等。

交通隊提醒，駕駛或騎乘車輛需充足精神及高度專注力，為避免疲勞或分心駕駛，行前的充分準備是最安全方法之一，除注意身體與精神狀態外，駕車上路前務必養足精神，途中若感精神不濟，應儘速找適當地點休息後再出發；應避免車上飲食、使用手機或拿取物品，這些都是容易分心造成交通事故之主因。

屏縣警局局長戴台㨗呼籲，安全駕駛的技術雖不斷進步，但都無法取代駕駛人專注、不分心駕駛；民眾開車上路應養足精神勿疲勞駕駛，並且隨時注意車前狀況，以免造成自己和用路人的危險。

屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑與分心駕駛有關。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑與分心駕駛有關。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑與分心駕駛有關。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑與分心駕駛有關。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑與分心駕駛有關。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊統計今年1到3月自撞車禍事故發生568件，造成10死、630人輕重傷，交通隊分析肇事原因發現，多數案件疑與分心駕駛有關。圖／警方提供

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