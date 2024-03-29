屏警交通隊分析去年車禍「7成在路口」 闖紅燈違規大執法

屏東縣警察局交通隊分析，去年有7成交通事故發生在路口，分析事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高。警方強調，規畫從4月1日到3日起，展開全縣交通大執法，以闖紅燈為執法重點。

屏東縣警察局統計，今年至3月15日止，闖紅燈違規取締件數共計1973件，闖紅燈肇事的死亡事故發生1件、受傷115件，其中以屏東市發生45件最多、萬丹鄉及新園鄉各發生9件次之、東港鎮發生8件再次之。

警方表示，為降低交通事故，今年4月1日起至4月3日止，展開全縣交通大執法，其中並以「闖紅燈」為執法重點。