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屏警交通隊分析去年車禍「7成在路口」 闖紅燈違規大執法

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警察局交通隊分析，去年有7成交通事故發生在路口，分析事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高。警方強調，規畫從4月1日到3日起，展開全縣交通大執法，以闖紅燈為執法重點。

屏東縣警察局統計，今年至3月15日止，闖紅燈違規取締件數共計1973件，闖紅燈肇事的死亡事故發生1件、受傷115件，其中以屏東市發生45件最多、萬丹鄉及新園鄉各發生9件次之、東港鎮發生8件再次之。

警方表示，為降低交通事故，今年4月1日起至4月3日止，展開全縣交通大執法，其中並以「闖紅燈」為執法重點。

警方呼籲，民眾行車應遵守交通規則，尤其進入路口要特別小心務必遵守號誌，行經路口如遇號誌轉為黃燈時，意味警告駕駛人路權即將消失，尚未超過停止線車輛應減速煞車，切忌催油門；警察局將針對重點違規項目加強取締執法，營造安全的通行環境。

屏東縣警察局交通隊分析，去年7成交通事故發生在路口，事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高，規畫4月1日到3日起，展開全縣交通大執法，以闖紅燈為執法重點。圖／警方提供
屏東縣警察局交通隊分析，去年7成交通事故發生在路口，事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高，規畫4月1日到3日起，展開全縣交通大執法，以闖紅燈為執法重點。圖／警方提供
屏東縣警察局交通隊分析，去年7成交通事故發生在路口，事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高，規畫4月1日到3日起，展開全縣交通大執法，以闖紅燈為執法重點。圖／警方提供
屏東縣警察局交通隊分析，去年7成交通事故發生在路口，事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高，規畫4月1日到3日起，展開全縣交通大執法，以闖紅燈為執法重點。圖／警方提供

屏東縣 警察

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