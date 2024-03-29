聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏警交通隊分析去年車禍「7成在路口」 闖紅燈違規大執法
屏東縣警察局交通隊分析，去年有7成交通事故發生在路口，分析事故原因民眾行車未遵守交通規則，又以「闖紅燈」比率高。警方強調，規畫從4月1日到3日起，展開全縣交通大執法，以闖紅燈為執法重點。
屏東縣警察局統計，今年至3月15日止，闖紅燈違規取締件數共計1973件，闖紅燈肇事的死亡事故發生1件、受傷115件，其中以屏東市發生45件最多、萬丹鄉及新園鄉各發生9件次之、東港鎮發生8件再次之。
警方表示，為降低交通事故，今年4月1日起至4月3日止，展開全縣交通大執法，其中並以「闖紅燈」為執法重點。
警方呼籲，民眾行車應遵守交通規則，尤其進入路口要特別小心務必遵守號誌，行經路口如遇號誌轉為黃燈時，意味警告駕駛人路權即將消失，尚未超過停止線車輛應減速煞車，切忌催油門；警察局將針對重點違規項目加強取締執法，營造安全的通行環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言