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影／國1北上堤頂出口匝道汽車昨夜自撞墜河 人車尋無果今續搜救

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國一高架北上19公里堤頂出口匝道，昨晚發生汽車自撞護欄墜落基隆河意外，北市消防局派員於河道來回搜索，直到今天凌晨2許尚未發現墜河人車，今天早上將再派員搜救。據悉，國道警昨掌握疑似墜河車車籍資料，並已通知家屬至分隊協處，後續待人車打撈上岸，確認駕駛身分釐清肇因。

據了解，一輛汽車昨天晚上8時許，行經國一高架北上19公里堤頂出口匝道，不知何因自撞V字護欄人車墜落基隆河道。現場一名在河濱公園運動的林男全程目擊報警協處。

國道警方、北市警、消立即派員前往，經消防員下船艇於河道來回搜救，今天凌晨2時許仍未搜獲，因現場漲潮搜救人員暫停搜索，整裝返隊，預計今天早上再派員繼續搜救。

據悉，昨天國道警調閱墜車行經路段沿路監視器畫面，掌握疑似車輛車籍資料，並循線通知家屬至分隊協處製作筆錄，後續待人車打撈上岸，確認駕駛身分，才能釐清相關疑點及肇責。

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國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝
國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝
國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝
國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝
國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝
國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝
國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝
國一高架北上19公里發生汽車自撞墜河，警、消搜救一夜未果，目前已賞握車籍資料，找到家屬協處。記者曾伯愷／翻攝

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