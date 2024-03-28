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寶林茶室案死者驗出米酵菌酸…專家指下毒機率降低 再揭後續1關鍵重點

竹北某咖哩餐廳多人用餐腹瀉 衛生局稽查環境多項缺失

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

台北市信義區知名素食餐廳寶林茶室的食安風暴愈演愈烈，已有2死案例，衛福部今晚也公布死者解剖結果，證實驗出台灣首見的毒素「米酵菌酸」。由於重大食安事件引起民眾高度關注，近期新竹縣竹北市某餐廳也爆出民眾用餐後腹瀉、身體不適，衛生局昨天至店家稽查，發現多項整潔、環境衛生缺失，當場限期改善。

新竹縣衛生局食品藥物科長沈淑芳指出，昨天前往稽查發現，缺失包含現場未提具員工健檢資料、無有效之病媒防侵措施、冰箱內部未保持清潔、設備包括烹調區爐火台及器具、砧板未保持乾淨、工作櫃台未保持整潔等項目。稽查人員已於現場責令業者於4月11日前完成改善。

民眾陳情指出，曾吃下的餐點品項為嫩肩牛排咖哩和舒肥嫩雞咖哩這兩道菜，稽查人員於店內採檢這兩道菜內所有的食材，包含肉類、咖哩、蔬菜和蛋，皆已送驗，結果2周後出爐。

新竹縣衛生局說明，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品良好衛生規範準則。衛生局將持續追蹤該商家改正情形及後續抽驗結果，若經命限期改正，屆時未改正者，則依同法第44條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

新竹縣竹北市某餐廳也爆出民眾用餐後腹瀉、身體不適，衛生局昨天至店家稽查。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市某餐廳也爆出民眾用餐後腹瀉、身體不適，衛生局昨天至店家稽查。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市某餐廳也爆出民眾用餐後腹瀉、身體不適，衛生局昨天至店家稽查，發現設備包括烹調區爐火台及器具、砧板未保持乾淨、工作櫃台未保持整潔等缺失。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市某餐廳也爆出民眾用餐後腹瀉、身體不適，衛生局昨天至店家稽查，發現設備包括烹調區爐火台及器具、砧板未保持乾淨、工作櫃台未保持整潔等缺失。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市某餐廳也爆出民眾用餐後腹瀉、身體不適，衛生局昨天至店家稽查，發現多項整潔、環境衛生缺失，當場限期改善。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市某餐廳也爆出民眾用餐後腹瀉、身體不適，衛生局昨天至店家稽查，發現多項整潔、環境衛生缺失，當場限期改善。圖／新竹縣政府提供

新竹 衛生局 餐廳

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