國道一號汽車自撞墜河 警、消守河堤派員下水搜救中

國道一號北上18公里處今晚8時許發生車輛墜河案，警消獲報已派員到場搜救，詳細情況待釐清。

國道公路警察局表示，國道一號北上18公里處3月28日晚上8時許發生墜落案件，現場疑似是車禍事故後車輛墜落高架橋下，詳細情況待調查。

台北市松山分局三民派出所表示，今晚8時許接獲民眾撥打110報案，現場在河濱運動的林姓男子指稱，案發時目擊一輛汽車從高架道路墜河，已派員到場了解。

台北市消防局表示，3月28日晚上8時42分接獲警方轉通報，有車輛從國道一號自撞護欄掉落至基隆河內。

現場消防指揮官內湖中隊長楊恩駒說，包含民眾指述，現場是一輛深色自小客車沿國道一號開往堤頂出口方向，撞擊匝道口V字護欄後墜入河面，目前持續由搜救人員搭乘快艇搜救中。