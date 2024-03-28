國道一號汽車自撞墜河 警、消守河堤派員下水搜救中
國道一號北上18公里處今晚8時許發生車輛墜河案，警消獲報已派員到場搜救，詳細情況待釐清。
國道公路警察局表示，國道一號北上18公里處3月28日晚上8時許發生墜落案件，現場疑似是車禍事故後車輛墜落高架橋下，詳細情況待調查。
台北市松山分局三民派出所表示，今晚8時許接獲民眾撥打110報案，現場在河濱運動的林姓男子指稱，案發時目擊一輛汽車從高架道路墜河，已派員到場了解。
台北市消防局表示，3月28日晚上8時42分接獲警方轉通報，有車輛從國道一號自撞護欄掉落至基隆河內。
現場消防指揮官內湖中隊長楊恩駒說，包含民眾指述，現場是一輛深色自小客車沿國道一號開往堤頂出口方向，撞擊匝道口V字護欄後墜入河面，目前持續由搜救人員搭乘快艇搜救中。
警消獲報後立即派出救護車2輛、消防車8輛、指揮車2輛、快艇2艘、水上摩托車1艘、34名消防員投入搜救，初步在現場有民眾稱目擊車輛墜河，但目視河面未發現車輛，正持續搜索中。
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