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南迴公路自小客車撞海產店 造成車上2人送醫搶救不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台9線公路大武南興段今晚發生自小客車不明原因自撞海産店門柱意外，造成車上2命危送醫搶救不治。詳細肇事原因正由警方進一步了解中。

大武警分局表示，晚間6點多，接獲報案指出台9線425.1公里南興路段發生交通事故，派遣員警趕往現場並通知消防隊配合救護。

警消抵達現場發現1輛自小客車撞擊海產店門柱，車輛嚴重毀損、扭曲變形，車上1男1女受困駕駛座及副駕駛座上，消防人員立即使用器材工具破壞車體後，將人脫困救出，緊急送往醫院救治。

警方初步暸解，駕駛為年約60歲蔡姓女子，搭載年約60黃姓男子沿台9線由南往北行駛途經425.1公里路段不明原因自撞海產店柱子，造成黃男重傷送大武衛生所急救傷重不治，蔡女則送往台東馬偕醫院救治後，仍搶救不治。蔡女酒測值鑑驗中，詳細肇事原因，大武交通小隊調查釐清中。

台9線公路大武南興段今晚發生自小客車不明原因自撞海産店門柱意外，造成車上2命危，送醫後雙雙急救不治。記者尤聰光/攝影
台9線公路大武南興段今晚發生自小客車不明原因自撞海産店門柱意外，造成車上2命危，送醫後雙雙急救不治。記者尤聰光/攝影
台9線公路大武南興段今晚發生自小客車不明原因自撞海産店門柱意外，造成車上2命危，送醫後雙雙急救不治。圖/大武警分局提供
台9線公路大武南興段今晚發生自小客車不明原因自撞海産店門柱意外，造成車上2命危，送醫後雙雙急救不治。圖/大武警分局提供

自撞 衛生所 馬偕醫院

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