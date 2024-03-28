南迴公路自小客車撞海產店 造成車上2人送醫搶救不治

台9線公路大武南興段今晚發生自小客車不明原因自撞海産店門柱意外，造成車上2命危送醫搶救不治。詳細肇事原因正由警方進一步了解中。

大武警分局表示，晚間6點多，接獲報案指出台9線425.1公里南興路段發生交通事故，派遣員警趕往現場並通知消防隊配合救護。

警消抵達現場發現1輛自小客車撞擊海產店門柱，車輛嚴重毀損、扭曲變形，車上1男1女受困駕駛座及副駕駛座上，消防人員立即使用器材工具破壞車體後，將人脫困救出，緊急送往醫院救治。