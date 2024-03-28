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綠島雜草林木火警 黑鷹直升機空中灑水控制

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東綠島鄉南寮村通往氣象站業道路上今天下午傳出雜草林木火警，消防隊不敢大意，立即出動人員車輛趕抵現場滅火，但由於風勢助燃，火勢擴大延燒，林業及保育署台東分署申請空勤隊出動黑鷹直升機實施空中灑水控制。

消防局指出，下午1點多接獲民眾報案指出南寮村通往氣象站業道路上有雜草燃燒，即派遣綠島分隊共3車3人前往射水搶滅火，但風勢突然變強，火勢向旁邊延燒，惟氣象站後方火勢無法靠近接觸，立即聯繫林業及保育署台東分署。

台東分署確認燃燒林地為轄管範圍後，2點半申請空勤直升機支援，黑鷹直升機於4點多飛抵現場實施空中灑水控制，所幸無人傷亡，也未波及氣象站。但由於2019年曾發生大規模雜草林木火警，綠島分隊持續周界防護，避免火勢再次復燃擴散。

台東綠島鄉南寮村通往氣象站業道路上今天下午傳出雜草林木火警，消防隊不敢大意，立即出動人員車輛趕抵現場滅火，但由於風勢助燃，火勢擴大延燒，林業及保育署台東分署申請空勤隊出動黑鷹直升機實施空中灑水控制。圖／台東縣消防局提供
台東綠島鄉南寮村通往氣象站業道路上今天下午傳出雜草林木火警，消防隊不敢大意，立即出動人員車輛趕抵現場滅火，但由於風勢助燃，火勢擴大延燒，林業及保育署台東分署申請空勤隊出動黑鷹直升機實施空中灑水控制。圖／台東縣消防局提供
台東綠島鄉南寮村通往氣象站業道路上今天下午傳出雜草林木火警，消防隊不敢大意，立即出動人員車輛趕抵現場滅火，但由於風勢助燃，火勢擴大延燒，林業及保育署台東分署申請空勤隊出動黑鷹直升機實施空中灑水控制。圖／台東縣消防局提供
台東綠島鄉南寮村通往氣象站業道路上今天下午傳出雜草林木火警，消防隊不敢大意，立即出動人員車輛趕抵現場滅火，但由於風勢助燃，火勢擴大延燒，林業及保育署台東分署申請空勤隊出動黑鷹直升機實施空中灑水控制。圖／台東縣消防局提供

台東 綠島 黑鷹直升機

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