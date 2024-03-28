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淡水第一公墓旁火煙竄天際 警帶回一嫌不排除「人為可能」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區第一公墓旁空地，今天下午冒出大量濃煙，旋即燒毀一輛廢棄廂型車及周邊雜物，新北市警、消獲報出動人車趕抵，經消防員布水線撲滅火勢，初估燃燒面積約10平方公尺。警方現場發現一名93歲老翁滯留現場，經盤搜在他身上搜出打火機，目前正帶回派出所調查釐清，有無涉及縱火。

據了解，新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近），今天下午3時24分大量火煙竄燒直上天際，新北市消防局獲報出動個是搶救車輛車、消防員人趕抵現場，經布水線撲滅火勢。

消防員殘火處理，警方發現現場一名93歲張姓老翁滯留現場，詢問盤搜發現他身上攜帶打火機，當場將張姓老翁帶返派出所調查，並持續派員於周邊查訪，以釐清確切起火原因及縱火可能。

新北消防局第三救災救護大隊呼籲，田野整地引火燃燒應依法規於行為實施5日前向消防局提出申請，且必須有人在場顧守。若未依規定於田野引火燃燒、施放天燈及其他經主管機關公告易致火災之行為，且非經該管主管機關許可，依消防法第14條第1項、第41條之規定，可罰處3000元以下罰鍰。若涉及違反空氣污染疑慮，再通報環保局裁處。

第三大隊大隊長陳志德提醒，清明防火牢記「不任意燒雜草」、「不隨意丟煙蒂」、「不讓冥紙飛揚」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅餘燼」以及「記得隨手收拾垃圾」4不2記得，以防墓園火警釀災。

新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區竿蓁一街102巷1號（淡水第一公墓附近）今天下午發生火警，警方於現場帶回一名可疑老翁，不排除人為可能。記者曾伯愷／翻攝

消防員 淡水

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