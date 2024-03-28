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國1南向泰山路段車翻覆 疑因兩車變換車道不當釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓女子今天凌晨開車行經國一南向泰山路段，疑因閃避兩輛汽車變換車道不當，不慎自撞外側護欄後翻覆，李女繫妥安全帶沒被拋出車外，緊急送醫急救後，所幸僅肢體擦挫傷沒有大礙，李女沒有酒駕，肇因待查。

據了解，李姓女子（39歲）今天凌晨近1時許，開車行經國道一號南向35.5公里泰山路段，疑因兩輛不明車號汽車，行駛過程變換車道不當，導致李女人車急閃失控擦撞外側護欄，造成李女人車側翻。

事故當下李女因繫妥安全帶，僅肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救後，沒有大礙。李女沒有酒駕，國道警方將調閱監視器畫面，循線通知兩輛變換車道不當駕駛到案說明，釐清確切肇事原因及責任歸屬。

國道第一公路警察大隊呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，同時轉頭確認。切記不要一打方向燈，就馬上變換車道。另外，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具，提醒不論駕駛或是前後座乘客，應繫妥安全帶。

國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向35.5公里泰山路段，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，肇因疑因兩車變換車道不當釀禍。記者曾伯愷／翻攝

國道 車道 酒駕

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