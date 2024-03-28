小黃飛車肇事釀1死2傷 檢警相驗家屬異議擇日解剖

計程車司機周姓男子昨午駕車高速撞車，導致周男自身重傷送醫不治，遭撞車輛乘客廖姓、陳姓女子輕傷送醫治療，檢警今午相驗，周男家屬提出周男曾身體不適就醫，對死因有意見，檢方指示遺體暫冰存，擇日解剖釐清死因。

警方調查，67歲周男昨天下午2時20分駕車往南行經民權東路六段口，從外側車道闖紅燈直行，高速衝撞對向左轉的黑色自小客車車尾，噴飛橫移碰撞對向外側車道大貨車，遭撞黑車前後各一輛民營垃圾車，及民權東路六段東向另輛黑色自小客車，皆遭汽車車殼碎片波及造成損傷。

衝撞事故導致周男車輛車頭嚴重變形，遭撞黑車車尾也嚴重凹陷，救護人員獲報到場時，周男卡在駕駛座中，頭部、身體嚴重變形、受傷出血，送往三軍總醫院急救後，於下午3時6分傷重不治，遭撞黑車後座乘客59歲廖女、42歲陳女則受擦傷、胸悶，送往忠孝醫院救治，無生命危險。

相關監視器畫面顯示，案發時雙向內側車輛已開始左轉，直行燈號已轉為紅燈，警方初判周男違規闖紅燈直行肇事；遭撞黑車駕駛吳男稱，案發時準備駕車左轉，「計程車就突然衝出來，撞到我的車尾，幸好我後座乘客都有繫安全帶」，遭撞大貨車駕駛卓男則還原後續經過，指周男車輛衝撞黑車後，「整台車噴飛往我這邊衝！」

據悉，檢警今午3時在三軍總醫院相驗，周男頭部明顯遭受重創，周男兒子表達意見，提及周男曾身體不適到基隆長庚、內湖三總就醫，但不確定確切病情，為求謹慎，檢方指示擇日解剖釐清死因，暫時冰存遺體，另由警方調閱周男行車沿途監視器畫面，確認周男案發前行車狀況。