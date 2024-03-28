小心蛇出沒！桃園龜山一天2人被咬 遇蛇要先「這樣做」

最近天氣春寒乍暖，桃園市消防局龜山分隊一天內出勤2件毒蛇咬傷，並捕獲2條龜殼花。被毒蛇咬傷的民眾一名是在晚間工作時不慎踩到龜殼花遭咬傷腳背，救護人員抵達時蛇正被鄰居以補蛇夾夾獲，立即通報分隊支援將蛇帶回；另一名則是外籍人士在步道散步時被青竹絲咬傷手部後，蛇隨即逃逸。

龜山消防分隊指出，桃園市龜山區緊鄰山區，容易有蛇類出沒民宅附近，加上最近天氣不穩定，氣溫轉為炎熱加上潮濕，蛇類就會開始出沒覓食，出門在外踏青時，要小心蛇類侵襲，謹慎為上；若民眾在家中看到蛇，可以使用器具將蛇蓋住，並通知農業局捕蜂抓蛇大隊前往處理，並注意自身安全，切勿輕易嘗試自行捕捉而有遭蛇咬傷的風險。