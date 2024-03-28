鄰居暗夜惡火情勢危急 休假消防男助2長者脫困

台南市官田區今天凌晨3點多一間平房發生火警，現場竄出濃煙爆裂聲嚇壞住戶，住隔壁休假中的東山消防分隊隊員王永賢緊急疏散住戶搶先滅火遏止火勢蔓延，及時將2名行動不便順利脫困，王員運用專業及時協助消防同儕，傳為美談。

火警地點在官田區東西庄里，消防局獲報緊急調派官田、麻豆、下營、六甲、柳營及第二大隊打火弟兄趕往灌救，平房已成火海，所幸及時阻絕延燒，火勢約20分鐘順利撲滅。

住火場附近的東山消防分隊隊員王永當時休假在家，在消防隊員趕抵前先加入搶救行列；暗夜中先大聲呼救並進入屋內，將一度受困屋內的兩名行動不便的叔叔引導脫困，同時也與父親以水管灑水降溫做周界防護，由於現場為狹小巷道，車輛不易接近火場，王員立即到巷口引導轄區消防隊進入，並協助架設水線，杜絕火勢延燒，幫助親人逃過一劫。