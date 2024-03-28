快訊

路肩有人拉屎！警察走近一看 竟是金曲歌后

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居暗夜惡火情勢危急 休假消防男助2長者脫困

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導

台南市官田區今天凌晨3點多一間平房發生火警，現場竄出濃煙爆裂聲嚇壞住戶，住隔壁休假中的東山消防分隊隊員王永賢緊急疏散住戶搶先滅火遏止火勢蔓延，及時將2名行動不便順利脫困，王員運用專業及時協助消防同儕，傳為美談。

火警地點在官田區東西庄里，消防局獲報緊急調派官田、麻豆、下營、六甲、柳營及第二大隊打火弟兄趕往灌救，平房已成火海，所幸及時阻絕延燒，火勢約20分鐘順利撲滅。

住火場附近的東山消防分隊隊員王永當時休假在家，在消防隊員趕抵前先加入搶救行列；暗夜中先大聲呼救並進入屋內，將一度受困屋內的兩名行動不便的叔叔引導脫困，同時也與父親以水管灑水降溫做周界防護，由於現場為狹小巷道，車輛不易接近火場，王員立即到巷口引導轄區消防隊進入，並協助架設水線，杜絕火勢延燒，幫助親人逃過一劫。

王永賢休假投入救火善行今早傳開，鄰居們說，還好第一時間及時協助疏散，否則後果不堪設想，消防局第一大隊也提醒，住戶家中最好裝設住宅用火災警報器，住警器能在偵測到煙霧時，第一時間發出刺耳警報聲，爭取更多逃生避難時間。

南市東山消防分隊隊員王永賢休假遇火警，緊急疏散住戶搶先滅火及時遏止火勢蔓延，傳為美談。圖／台南市消防局第一大隊提供
南市東山消防分隊隊員王永賢休假遇火警，緊急疏散住戶搶先滅火及時遏止火勢蔓延，傳為美談。圖／台南市消防局第一大隊提供

住戶 警報

延伸閱讀

竹縣消防員1、2月加班費沒領到 勞動黨喊話盡快發放

金山民宅凌晨冒濃煙 母子3人困3樓消防人員救出送醫

台南北區牛排館竄黑煙 疑排油煙管油垢著火

澎湖花嶼疑掃墓引雜草火警 警消徹夜救援阻延燒

相關新聞

小心蛇出沒！桃園龜山一天2人被咬 遇蛇要先「這樣做」

最近天氣春寒乍暖，桃園市消防局龜山分隊一天內出勤2件毒蛇咬傷，並捕獲2條龜殼花。被毒蛇咬傷的民眾一名是在晚間工作時不慎踩...

鄰居暗夜惡火情勢危急 休假消防男助2長者脫困

台南市官田區今天凌晨3點多一間平房發生火警，現場竄出濃煙爆裂聲嚇壞住戶，住隔壁休假中的東山消防分隊隊員王永賢緊急疏散住戶...

南市公布第35批酒駕累犯 22人遍布14區、多人3次違規

台南市公布第35批酒（毒）駕累犯名單，這次公布22名累犯違規人，累計公布439人，公布違規地點分別在新營區2名、安平區4...

北市信義大樓外牆施工 鐵條掉落砸中港籍母子送醫治療

台北市信義區松壽路上一棟大樓外牆近日施工，今午傳出有鐵條掉落砸中一對香港籍母子成傷，所幸送醫後無大礙，警方正介入釐清案情...

公務員疏忽釀死亡工安意外 市長陳其邁：很不應該

日前高雄市立殯儀館發生工安意外，施工的工人不慎踩空摔落地面，傷重送醫不治。高雄市長陳其邁今日出席活動時仍怒氣難消，認為殯...

寶林茶室疑中毒案延燒 北市衛局6大措施追進度

北市餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒事件擴大，截至今天上午10點，北市衛生局接獲北市醫院通報已累計11例。衛生局今宣布6大機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。