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高雄殯儀館工安意外 陳其邁：殯葬處未依規辦理

中央社／ 高雄28日電

高雄市第一殯儀館25日發生工安意外，造成蕭姓工人死亡。市長陳其邁今天表示，不能因為發包金額較低，而忽略相關工安，殯葬處未依規定辦理很不應該。

陳其邁今天接受媒體聯訪表示，在這個不幸意外事件，發現殯葬管理處並沒有依作業場所相關注意事項，也沒有足夠防制防護相關設備及盡到必要提醒，這部分很不應該。

陳其邁表示，像這種工安事件是要非常謹慎小心，不能因為發包金額比較低忽略相關工安，尤其公務部門更應該要特別小心。

高雄市民政局官員告訴中央社記者，已依市長裁示重新檢討，並修正提出新的懲處人員名單及額度，目前尚待陳核中。

民政局日前委託廠商對高雄第一殯儀館進行多功能祭拜廳及法事室維修小型工程，50歲蕭姓工人25日下午4時許在館內修繕3樓屋頂鐵皮時踩破採光罩摔落1樓，當場失去生命跡象送醫不治。

工安 第一殯儀館 陳其邁

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