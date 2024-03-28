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花蓮8旬翁騎機車遭酒駕車撞飛倒臥水田 傷重送醫不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名陶姓男子昨天駕車，行經花蓮玉里鎮台30線與客城紅橋旁路口，與騎乘機車的8旬吳姓老翁發生碰撞，吳被撞飛到路旁水田，右腿骨折多處擦傷，消防人員緊急將他送醫，搶救到今天凌晨仍告不治，陶男被測出酒駕，今天被依刑法過失致死、公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，53歲陶姓男子昨天上午駕車沿台30線由西往東行駛，上午9時32分在台30線13.4公里處的客城紅橋旁無名路口，與北往南行駛的81歲吳姓老翁發生碰撞，吳男被連人帶車撞飛，躺臥水田。

玉里消防分隊獲報趕往，吳男當時意識清醒，但檢傷疑現右腿疑似骨折，全身多處擦撞，立刻將他送往玉里慈濟醫院救治，因傷勢嚴重，再轉送花蓮慈濟醫院急救，雖緊急手術但沒有好轉，還發生低血容性休克，搶救至今天凌晨1時30分宣告不治。

警方對汽車駕駛陶姓男子實施酒測，測出酒精濃度0.25毫克，已依刑法過失致死、公共危險等罪嫌，將陶男移送花蓮地方檢察署偵辦，正釐清事故原因。

玉里警分局長黃靖堯表示，將會持續透過巡邏及取締勤務防制酒駕，提醒民眾酒後不開車，務必找代駕、親友或是搭乘計程車返家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陶姓男子酒後駕車與機車發生碰撞，造成81歲吳姓機車騎士傷重不治。記者王燕華／翻攝
陶姓男子酒後駕車與機車發生碰撞，造成81歲吳姓機車騎士傷重不治。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里客城橋旁發生一起車禍，81歲吳姓老翁騎機車遭酒駕車碰撞，傷重不治。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里客城橋旁發生一起車禍，81歲吳姓老翁騎機車遭酒駕車碰撞，傷重不治。記者王燕華／翻攝
81歲吳姓老翁騎機車遭酒駕車碰撞，連人帶車被撞到水田裡，吳傷重不治。記者王燕華／翻攝
81歲吳姓老翁騎機車遭酒駕車碰撞，連人帶車被撞到水田裡，吳傷重不治。記者王燕華／翻攝

撞飛 花蓮 酒駕

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