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男遭囚毆打餵貓大便虐死棄屍蘇花邊坡 9嫌羈押

中央社／ 宜蘭28日電

簡姓男子與林姓男子發生爭執，簡男遭囚禁毆打並餵食貓大便凌虐致死，棄屍蘇花公路邊坡，經檢警發動多次拘提行動，逮捕林男等共11名犯嫌，其中9名犯嫌羈押禁見。

民眾1月26日在宜蘭縣南澳鄉台9線蘇花公路119.6公里處邊坡撿拾他人丟棄傢俱床墊時，發現1具無名男屍，警消到場後將遺體吊掛上來，男屍臉部已腐爛，四肢尚在。

宜蘭地檢署今天表示，死者簡姓男子去年12月至桃園市求職工作後，因細故與林姓男子等人發生爭執，簡男遭囚禁在桃園市某處，多次遭林男等人毆打，並以餵食麵包蟲、貓大便等方式不讓簡男進食凌虐，導致簡男皮下軟組織出血、橫紋肌溶解症死亡，1月20日凌晨被棄屍在蘇花公路邊坡。

檢警2月22日拘提林男等共8名被告到案，經檢察官複訊後，認定被告林姓、李姓、楊姓男子及潘姓、黃姓女子等5人涉犯傷害致死等罪嫌，有事實足認有湮滅證據、勾串共犯、證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘3名被告交保候傳。

檢警持續抽絲剝繭，陸續將陳姓、余姓、高姓男子拘提到案，並向法院聲請羈押禁見獲准；3月26日再依新事證，將已於2月22日交保候傳的被告宋姓男子拘提到案，並向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園 棄屍 蘇花公路

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