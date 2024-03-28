影／嫌健身房吵 高雄男穿義刑背心嗆女店長：用社維法辦你

高雄市一名林姓男子因不滿樓上健身房學員運動聲太吵，昨下午3度登門對女店長指「叫110來也沒用，因是我屬下」，最後更穿上寫有「義刑顧問」的警徽背心，嗆「請偵查隊用社維法辦你」，業者昨晚已報案；據了解，林是義刑中隊所聘，隸屬苓雅分局，分局則指，林年度顧問費未繳，將不再續聘。

位於高雄市左營區自由二路一家連鎖健身房，昨天下午在樓下經營網路購物平台公司的林姓男子，站在健身房門口，開門對坐在櫃檯的女店長，指著正在運動的學員，質問女店長「你覺得這樣很小聲嗎？」女店長起身回「不好意思」。

林緊接著問「不是啊，不要不好意思，要講幾次，我在今年不知講了幾次」，林隨後自爆「我上次已經講過了，我是刑事局的」，並指正在練拉力的學員問女店長「你覺得這樣很小聲嗎？你要不要下來聽看看，這種東西就不要用了，你們只要一用，我就被吵死」。

林對女店長說，「不然叫你們老闆來跟我講啊，你說看看到底要怎麼處理？我是覺得很不爽」；林怒氣難抑地說，「下一次我就帶整個偵查連過來」。

女店長後來打110報警，林隨後又上樓，指「叫110來也沒用，你們要這樣玩，下次我就用社維法辦你，你叫110，他還不能辦我，因是我屬下」；林對女店長說，「下次我就直接請偵查隊用社維法來辦你，只要有發出噪音」。

林隨後三度登門，這次穿上繡有警徽的「首席顧問，義刑中隊」的背心，對女店長嗆「我身上有背心，要不要看一下我，給我亂報案，講說我在恐嚇，我會怕警察嗎，我只是叫你們小聲一點，若持續噪音就用社維法辦你」。

林三度登門和健身房因噪音過招的行為，被店家監視器錄下，PO上網路社群；轄區左營警分局指出，羅姓業者昨晚10點多至新興警分局中山路派出所報案，經單一窗口轉新莊所處理。

警方指出，該名林姓男子身穿有警徽的背心，嗆業者他是警察，經查，林隸屬於義刑中隊的義刑顧問，顧問身分登記在苓雅警分局，分局表示，林去年7月至今年6月的顧問費未繳，因嗆店家行為，將報請義刑中隊不再續聘。

左營警分局警方指，將約談林到案說明，如有假冒服飾或徽章等違法情事，將依法究辦。