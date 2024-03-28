疑與男友吵架 新北女昨夜墜落碧潭吊橋今早尋獲亡

易姓女子疑與男友大吵一架，昨夜從新北市碧潭吊橋上墜落，新北警消人員獲報到場，只見易女隨身物品遺留在橋上，今天上午尋獲易女但已無生命跡象，警方後續將報請台北地檢署檢察官相驗，進一步確認死因。

新北市消防局昨晚11時許獲報，新店區碧潭吊橋上疑似有人墜落，轄區員警與消防人員前往查看，在民眾落水處附近尋獲外套、手機、皮夾等物品。

據了解，落水者為23歲易姓女子疑似與男友之間發生感情糾紛，兩人大吵一架後，易女便外出失聯，疑似從碧潭吊橋上墜落。

新北市消防人員與員警獲報到場，漏夜實施搜救未果，今天上午10時30分於碧潭附近水面尋獲易女，但已無生命跡象，警方後續將依規定報請台北地檢署檢察官相驗。