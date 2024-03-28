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畫面曝光！竹東高中校車差點掉到橋下 吉祥物救了全車

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

國立竹東高中今天上午7時許一輛由竹北發往學校的校車，在行經台68線快速道路下北興路交流道時，突衝撞護欄造成多名學生受傷送醫，駕駛疑似身體不適造成駕車失控，路口監視器更拍下事發當下，校車搶黃燈衝過路口，差點整輛校車衝下橋，幸好被設置在路口的吉祥物擋下。

據了解，64歲的邱姓駕駛自稱身體不適，今早發車前才剛服用高血壓藥物，事發時頭暈、視線模糊才不慎擦撞護欄。不過路口監視器卻拍下，事發時校車沒有煞車，直接從台68線北興路交流道下匝道後，直接闖過紅燈朝對向橋梁護欄衝撞。

目擊者指出，這輛校車剛下匝道時，疑似搶黃燈，在興農街與北興路二段路口衝撞護欄，差點衝下橋掉到下方中興河道上。附近店家也指出，案發當下聽到「砰」很大一聲，等他出來查看發現校車已經撞上護欄，且車頭全毀，不久後就有幾個學生臉流血走下來，到他店門口休息。

所幸校車衝撞護欄位置，正好在2017年剛豎立一座竹東鎮樹杞造型吉祥物「竹小東」，因堅固的預鑄混凝土、玻璃纖維材質而成功擋下了校車，避免校車繼續往橋下衝，但「竹小東」卻被當場撞爛到橋下不見蹤影，現場留下滿地碎片。

這輛校車今天上午6時許才從高鐵新竹站發車，車上載有近40名學生，路線全長14公里，預計路程半小時抵達學校，卻在距離學校僅剩不到10分鐘車程的位置，發生自撞事故，不少學生事發後已返家休息。

竹東警分局表示，該輛發生事故的竹東高中校車，經對駕駛員酒測，酒測值為0，駕駛自稱因身體不適導致操駕失控自撞護欄。警方初步瞭解，除了駕駛之外還有7名學生送往醫院治療，目前都沒有生命危險。

北興路匝道路口監視器拍下竹東高中校車搶燈衝過路口衝撞護欄畫面，險波及其他直行車輛。記者巫鴻瑋／翻攝
北興路匝道路口監視器拍下竹東高中校車搶燈衝過路口衝撞護欄畫面，險波及其他直行車輛。記者巫鴻瑋／翻攝

校車 監視器 自撞

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