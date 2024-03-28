畫面曝光！竹東高中校車差點掉到橋下 吉祥物救了全車

國立竹東高中今天上午7時許一輛由竹北發往學校的校車，在行經台68線快速道路下北興路交流道時，突衝撞護欄造成多名學生受傷送醫，駕駛疑似身體不適造成駕車失控，路口監視器更拍下事發當下，校車搶黃燈衝過路口，差點整輛校車衝下橋，幸好被設置在路口的吉祥物擋下。

據了解，64歲的邱姓駕駛自稱身體不適，今早發車前才剛服用高血壓藥物，事發時頭暈、視線模糊才不慎擦撞護欄。不過路口監視器卻拍下，事發時校車沒有煞車，直接從台68線北興路交流道下匝道後，直接闖過紅燈朝對向橋梁護欄衝撞。

目擊者指出，這輛校車剛下匝道時，疑似搶黃燈，在興農街與北興路二段路口衝撞護欄，差點衝下橋掉到下方中興河道上。附近店家也指出，案發當下聽到「砰」很大一聲，等他出來查看發現校車已經撞上護欄，且車頭全毀，不久後就有幾個學生臉流血走下來，到他店門口休息。

所幸校車衝撞護欄位置，正好在2017年剛豎立一座竹東鎮樹杞造型吉祥物「竹小東」，因堅固的預鑄混凝土、玻璃纖維材質而成功擋下了校車，避免校車繼續往橋下衝，但「竹小東」卻被當場撞爛到橋下不見蹤影，現場留下滿地碎片。

這輛校車今天上午6時許才從高鐵新竹站發車，車上載有近40名學生，路線全長14公里，預計路程半小時抵達學校，卻在距離學校僅剩不到10分鐘車程的位置，發生自撞事故，不少學生事發後已返家休息。