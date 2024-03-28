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找到了！家屬跪求白沙屯媽 水庫落水男子遺體今早發現
22歲劉姓清淤工人3月13日疑似落入苗栗縣鯉魚潭水庫失蹤，他的姊姊趁著白沙屯媽祖進香途中，20日在彰化市跪求媽祖，遺體今天早上被發現，終於可以回家了。
鯉魚潭水庫清淤工程委外辦理，3月13日中午4名清淤工人在抽泥船作業，警方初步調查，劉姓工人因想上廁所，獨自搭小型動力艇往岸邊的工務所駛去，但離開許久都未見返回，其他3名工人查覺有異，試圖尋找，但只見小艇及救生衣，不見劉姓工人的蹤影，研判落水失蹤。
警消持續搜尋，今天上午7點29分接獲報案，鯉魚潭水庫大壩交管處有浮屍，消防人員趕到現場，接觸後確認身分，已死亡多時，打包體遺體交由警方，全案進一步處理中。
劉姓工人疑似落水失蹤，他的3名姊姊20日在彰化市，帶著鮮花跪拜白沙屯媽祖，祈求媽祖護佑，讓弟弟早日回家，媽祖鑾轎也停下來像是傾聽姐姐的心聲，她們說，失蹤的弟弟是家中獨子非常孝順，爸爸也因公安意外癱瘓8年，弟弟都會幫忙照顧，突然的意外，讓媽媽和她們都悲痛萬分。
弟弟為了改善家中經濟很努力工作，本來是在台中烏日工作，是內勤人員，但日前突被調到苗栗鯉魚潭水庫工作，弟弟不會游泳，13日弟弟與3名工人在水庫中央作業，其他工人說弟弟想上廁所，就駕駛小型動力艇要回岸上，從此就失蹤，曾拜神透過乩身，弟弟哭著告訴她們說「很冷，看不到，很黑、他被拉住，很害怕」。
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