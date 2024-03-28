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誤信男網友代操期貨投資賺大錢 中年婦人險被騙100萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市50歲張姓婦人在LINE廣告上發現一個投資理財群組，裡面有位暱稱為「建銘」主動加LINE聊天，表示可讓她在期貨投資保證獲利，並慫恿她昨天中午將銀行存款提領出來轉帳至不明帳戶給他代操作，並推薦一個平台APP及帳號密碼做投資下單使用，所幸行員關懷提問發覺有異，通報警員前往勸阻，保住張婦的100萬元積蓄。

台南市警二分局民權派出所警員陳科志、施坤男昨天中午11點多巡邏時，接到民生路某銀行通報，有張姓婦人要提領100萬元，行員關懷提問對方支吾其詞，行員擔心她遭到詐騙，進一步詢問匯款用途，才表示要投資期貨賺錢，懷疑遭到詐騙立即報案。

警員趕赴現場了解，發現她在網路看到一則投資期貨賺錢廣告，被深深吸引，對方將他加入Line投資群組，自稱投資老師「建銘」公開發表期貨交易操作心得及績效，教導投資人進出交易，每天分享期貨、股票、財報等訊息博取張婦信任，指導如何投資「保證獲利賺錢」，表示將代為操作期貨，並保證一年後獲利為投資金額數倍。

張婦不疑有他，最後聽從「建銘」的投資，前往銀行欲提領100萬元，準備將錢匯到定的不明帳戶投資期貨、股票。行員機警報警，在員警勸說下，張婦起初不相信自己遇到詐騙集團，員警舉實例告知「保證獲利翻倍都是幌子，這是詐騙集團手法」，她始恍然大悟表示，幸好警察及行員及時攔阻，否則她的積蓄可能會被騙光光。

台南市中年婦人遭到網路投資詐騙，警員及時勸阻保住她100萬元。記者黃宣翰／翻攝
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不法分子利用LINE指示容，誘騙婦人投資期貨行騙。記者黃宣翰／翻攝
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台南 廣告 詐騙集團

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