誤信男網友代操期貨投資賺大錢 中年婦人險被騙100萬元

台南市50歲張姓婦人在LINE廣告上發現一個投資理財群組，裡面有位暱稱為「建銘」主動加LINE聊天，表示可讓她在期貨投資保證獲利，並慫恿她昨天中午將銀行存款提領出來轉帳至不明帳戶給他代操作，並推薦一個平台APP及帳號密碼做投資下單使用，所幸行員關懷提問發覺有異，通報警員前往勸阻，保住張婦的100萬元積蓄。

台南市警二分局民權派出所警員陳科志、施坤男昨天中午11點多巡邏時，接到民生路某銀行通報，有張姓婦人要提領100萬元，行員關懷提問對方支吾其詞，行員擔心她遭到詐騙，進一步詢問匯款用途，才表示要投資期貨賺錢，懷疑遭到詐騙立即報案。

警員趕赴現場了解，發現她在網路看到一則投資期貨賺錢廣告，被深深吸引，對方將他加入Line投資群組，自稱投資老師「建銘」公開發表期貨交易操作心得及績效，教導投資人進出交易，每天分享期貨、股票、財報等訊息博取張婦信任，指導如何投資「保證獲利賺錢」，表示將代為操作期貨，並保證一年後獲利為投資金額數倍。