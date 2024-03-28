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醫直指寶林案非下毒事件 從將結束營業懷疑1風險很高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

「寶林茶室」食物中毒案造成2人死亡，腎臟科醫師江守山在臉書發文表示，吃粿條吃到中毒，所有中毒的人都是在3月19到22日之間用餐，所以代表它不是一個下毒的事件。因為下毒通常有固定的對象不是廣泛的對所有人下毒。「除非很罕見地看到反社會人格」。

江守山表示，而且發作的時間很快，有些人吃完到高鐵上幾個小時內就發作，「代表它也不是細菌或病毒這種需要潛伏期的生物」。

至於炒飯症候群或仙人掌腸桿菌造成食物中毒？江守山說，可能性太低，因為在中國7800個病人的統計分析裡面，致死率只有6/10000，那目前本案的致死率絕對不小於20%。

「目前我能想到的毒素，那麼快導致肝衰竭的，有黃麴毒素跟米酵菌酸」。江守山表示，由於「寶林茶室」這個店點要結束營業了，所以老闆可能對於很多食材就不再進新的，「就用到過期食材的風險就很高，這2個毒物都可能因為過期的食物腐敗而產生」。

江守山表示死掉的病人，都不是死於腎衰竭為主的問題。因為腎衰竭可以用洗腎解決，病人都是多重器官系統衰竭或肝衰竭引起的肝腎癥候群。

「寶林茶室」食物中毒事件，國人關注。記者林俊良／攝影
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下毒 江守山 食物中毒

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