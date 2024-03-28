竹東高中全校上千學生搭校車 一早車禍居民批橫衝直撞早晚出事

國立竹東高中今天上午7時許傳出校車衝撞護欄事故，造成學生及司機在內7人受傷，分別送往3醫院搶救，校方已緊急派老師及教官到醫院關心。事故發生後不少竹東居民痛批平時上下課校車在市區就橫衝直撞「早晚會出事」，未料真的出意外，呼籲校方重視學生通勤安全。

竹東高中校長彭德和回應，事故發生後，6名受傷學生及邱姓校車駕駛已送往台大醫院竹東院區、竹北台大生醫醫院及台北榮總新竹分院，校方第一時間即讓老師及教官都到醫院關心受傷學生，目前經教官掌握學生狀況都無大礙，部分已出院，由家長帶回家休養。

據了解，竹東高中因為新竹地區前列志願的學校，學生來自新竹縣市各鄉鎮，甚至還有遠從苗栗縣前來通勤上課的學生，光校車路線就有30多條路線，全校依靠校車通勤的學生人數比例更高達7成、達上千名學生，每到上放學時段都會有為數不少的遊覽車進出校園接送學生。

竹東地方居民指出，竹東高中校車是由民間遊覽車業者經營，但時常看到校車為趕時間，而在市區車速不低。還有居民痛批「這麼多學生的生命就掌握在駕駛的行為上，結果開車方式簡直就跟載貨物一樣，每次看到這些交通車開車的方式就知道一定會出事」、「每次看到竹東高中上下課時的校車，在竹東市區橫衝直撞時，我心裡就想說早晚會出事，建議校方可以重視這個問題，不要拿百姓的生命安全開玩笑」。

竹東高中校方坦言校車是每年招標由委外業者經營，但過去從未發生如此嚴重事故，多為校車在市區與其他車輛輕微擦撞，校方將檢討校車問題，同時根據委外合約，要求業者全面檢查車輛狀況及要求司機上路前務必確認身體情況，不排除依約求償、開罰。