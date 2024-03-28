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影／八德惡火3人無呼吸被救回！鄰聞煙味狂敲門 她來照顧姊竟遇劫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一棟3層樓住宅今凌晨發生惡火，停在1樓車庫內的汽車疑似電瓶起火，燃燒車頭後火勢擴大，造成一家4口3人受困屋內，當場無呼吸心跳，所幸3人經送醫搶救全恢復呼吸心跳。隔壁鄰居表示，凌晨看電視聞到煙味，趕緊衝出門叫人，但當時煙太大，過程中還有些許的爆炸聲，3人第一時間叫不醒，逃生不及釀重傷。

桃園市消防局今凌晨1點39分接獲通報，八德區介壽路二段364巷一棟3層樓住宅發生火警，燃燒一樓屋內停放的汽機車，共造成一樓室內4輛機車及1輛小客車陷入火海，並延燒戶外3輛機車及1輛小客車。

救援過程中51歲朱姓男子先是從頂樓爬至隔壁棟樓下樓，疑似嗆傷但意識清楚；火勢於凌晨2點17分撲滅，消防人員入室搜救後先在3樓房間發現24歲朱姓姪子、隨後在2樓廁所及房間發現一名57歲詹姓阿姨及74歲張姓母親，3人當場皆無呼吸心跳，立即送醫搶救，所幸3人經救治恢復呼吸心跳，昏迷治療中。

隔壁鄰居表示，當時自己正好還在看電視，第一時間聞到煙味，趕快敲門把朱男叫醒，朱男先以遙控器打開一樓的鐵捲門，但煙太大下不來，只好跑到三樓逃生，然而2樓其他人叫不醒，才會發生悲劇。過程中還有些許的爆炸聲，最後連4米巷外的2輛摩托車都被波及到。

據悉，朱男的74歲張姓母親疑似有心臟疾病，最近身體不適，57歲阿姨才剛來家裡照顧，並把車停在車庫門前，沒想到今凌晨遇上惡火。

對此消防人員在屋內發現住警器殘骸，對於屋內人員逃生有幫助，目前詳細起火原因正由火調科調查釐清中。八德分隊分隊長鄭仁豪表示，安裝住警器可以在火災初期收到警報聲音爭取珍貴的應變時間，也提醒大家遇到火災時謹記「小火快逃、濃煙關門」以利延長待救時間。

桃園八德住宅火警造成3人當場無呼吸心跳，所幸經救治全恢復呼吸心跳，昏迷治療中。圖／民眾提供
桃園八德住宅火警造成3人當場無呼吸心跳，所幸經救治全恢復呼吸心跳，昏迷治療中。圖／民眾提供
桃園市八德區一棟3層樓住宅今凌晨發生惡火，燃燒1樓車庫內4輛機車及1輛小客車，並延燒戶外3輛機車及1輛小客車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一棟3層樓住宅今凌晨發生惡火，燃燒1樓車庫內4輛機車及1輛小客車，並延燒戶外3輛機車及1輛小客車。記者周嘉茹／翻攝
隔壁鄰居表示，凌晨看電視聞到煙味，趕緊衝出門叫人，但當時煙太大，過程中還有些許的爆炸聲。圖／民眾提供
隔壁鄰居表示，凌晨看電視聞到煙味，趕緊衝出門叫人，但當時煙太大，過程中還有些許的爆炸聲。圖／民眾提供

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