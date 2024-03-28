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高雄攤販市場擺名牌包...最貴賣1200 代理商：全是仿冒品
高雄攤販許姓男子在市場攤位，擺出LV、香奈兒等名牌包，價值10多萬元的名牌包，最貴賣1000元，經台灣代理商初步認定是仿冒品。警方查扣近百個仿品，查辦許男違反商標法。
高雄市警小港分局接獲檢舉，指小港區二苓市場有攤販賣LV假包，價值10多萬元的真品包，仿品賣800元到1200元，警方3月26日前往查緝，發現許姓攤商（55歲）在攤架上擺滿LV、香奈兒等名牌包。
警方查問許姓攤商，攤位上的名牌包來源，許便承認全是是買仿冒品，因他失業，只好暫時上「淘寶」網站，買假包到市場，以特價的名義販售，再慢慢找工作。
警方共查扣3箱共96件假包，包括香奈兒提包10個、錢包6個和LV提包58個、錢包22個品。代理商初步認定，全是仿冒品，侵權市值至少達300多萬元，代理商將來若提出侵權賠償，可能令許姓攤商吃不完兜著走。
警方依違反商標法查辦全案，並呼籲消費者，如果買這種仿品帶出國，可能也會面臨遭受高額裁罰，得不償失，千萬別因小失大。
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