先匯款優先看房 嘉義女大生遇「租屋詐騙」3萬6飛了

網路上的各種資訊都要小心查證，越吸睛的都有可能隱藏陷阱，嘉義市警方發現有種「租屋貼文詐騙」手法在臉書上橫行，有不少大學生因涉世不深遭詐騙，今年以來市警二分局轄區就有10件類似詐騙，提醒有租屋需求的民眾要謹慎小心。

市警二分局近期受理1名王姓女大生報案，她在去年9月剛成為大學新鮮人，住學校宿舍半年後想自己在外面找一間舒服的小套房，便上在地臉書「租屋網社團」搜尋物件，好不容易找到一間裝潢精美的房屋，地點生活機能方便、附家電家具，月租金8000元，便加入貼文中房東留下的LINE ID聯繫。房東說自己住在台北，聲稱在她之前已有4名租客要預約看屋，如果女大生想優先看屋要先匯訂金1萬6000元，看屋後若有簽約成功，這筆錢就直接轉為押金，看屋不滿意也會全額退還。

女大生因為好不容易找到符合自己理想條件的物件，為了把握千載難逢的機會，便馬上配合匯款。女大生匯款後，房東再乘勝追擊，稱季付和半年付都有優惠，甚至傳送房東身分證照片取信，女大生又再次匯款2萬元，房東確認收款後就用LINE傳送租賃合約讓她簽名後回傳，一切都看起來符合程序。直到要約定看屋的時間，女大生在租屋地點等候許久房東仍遲遲未現身，撥打LINE通話都無人接聽，再上網查詢，一模一樣的房屋照片，竟然出現在其他縣市的租屋貼文中，才驚覺遭詐騙。

警方鎖定追查，但臉書帳號都是境外IP，詐騙LINE要向法院聲請搜索票，透過刑事局向LINE公司調查申設相關資料、通訊對話內容追查，要花費一段時間。