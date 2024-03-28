桃園八德凌晨住宅惡火 3人無呼吸心跳⋯送醫救回昏迷中

桃園市八德區一棟3層樓住宅今凌晨發生惡火，燃燒1樓車庫內4輛機車及1輛小客車，並延燒戶外3輛機車及1輛小客車，火警造成屋內3人當場無呼吸心跳，經送醫搶救後全恢復呼吸心跳。

桃園市消防局今凌晨1點39分接獲通報，八德區介壽路二段364巷一棟3層樓住宅發生火警，消防人員到場時發現起火點位在一樓車庫，燃燒一樓室內4輛機車及1輛小客車，並延燒戶外3輛機車及1輛小客車，火勢相當猛烈，熊熊烈焰一度燒至一層樓半高，黑煙直竄天際，深夜驚動巷內其他住戶，4人受困屋內。

救援過程中一名51歲朱姓男子先是從頂樓爬至隔壁棟樓下樓，疑似嗆傷但意識清楚；火勢於凌晨2點17分撲滅，消防人員入室搜救時先在3樓房間發現一名24歲朱姓男子、隨後在2樓廁所及房間發現一名57歲詹姓女子及74歲張姓婦人，3人當場皆無呼吸心跳，立即送醫搶救，所幸3人經救治恢復呼吸心跳，昏迷治療中。