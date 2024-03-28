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影／法國登山客慘蟲吻錯過公車 台中警靠這招幫到他
23歲法國籍男登山客昨晚6點多到和平區攀爬鳶嘴山，眼睛不明腫起，又錯過公車下山，無助到派出所求救。警方利用手機google翻譯功能，了解法男登山沒控制好往返路程時間，又被昆蟲叮咬眼睛受傷，立即送到山下眼科就醫，助法男順利回程。
昨晚6點50分，和平警分局大棟派所長謝濬紘及警員陳欽偉接獲23歲法國籍男登山客到所內求救，謝以Google翻譯溝通，並拿礦泉水讓男子先行簡易清洗眼睛，立即緊急護送至東勢區眼科醫院就醫，協助法籍登山客脫困。
法國籍登山客表示，因登山未控制好登山往返時間，又遭不明昆蟲燈咬到眼睛，痛苦難耐，錯過公車下山，幸好遇到熱心員警協助就醫解決難題，讓外籍人士對台灣警察留下美好印象。
和平分局長沈能成表示，為推動社區警政再出發工作執行，警察機關因應地方特性，規劃適切可行之為民服務方式，即時提供受理報案及各項貼心服務措施，從服務民眾角度出發，建立民眾與員警「信任」關係。
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