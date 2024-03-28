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棒砸吳姍儒咖啡店兩嫌落網！稱不滿吳宗憲主持風格

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人吳姍儒在台北市大安區敦化南路一段投資開設一家咖啡店，昨天下午突然遭兩名男子闖入砸店，轄區大安警分局調閱監視器追查，今天凌晨在內湖及汐止逮捕彭姓及黃姓兩名男子。

兩名20餘歲嫌犯到案後供稱，因為不滿吳姍儒的父親吳宗憲主持風格，才會拿球棒砸店，沒有人指使，也不是債務糾紛，不過警方認為兩人說法應該是託辭，真正的原因還要釐清。

昨天吳姍儒的咖啡店被砸店後，轄區大安警分局獲報後趕往現場，砸店男子已經離去，警方調閱監視器畫面，追查砸店男子下落與身分。

警方昨天下午3時許接獲報案，敦化南路一段巷內一處咖啡店內物品遭毀損，線上警力前往處理。店員指出，兩名男子進入店內後，從隨身攜帶的大型購物袋內，取出鋁棒砸毀店內物品，犯案後隨即逃逸，從街頭監視器，可看到兩名男子砸店後，將鋁棒丟棄在小巷後逃逸。

涉嫌對藝人吳姍儒砸店的兩名男子，今天凌晨落網。記者廖炳棋/翻攝
涉嫌對藝人吳姍儒砸店的兩名男子，今天凌晨落網。記者廖炳棋/翻攝

吳姍儒 吳宗憲 咖啡廳 監視器

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