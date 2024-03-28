棒砸吳姍儒咖啡店兩嫌落網！稱不滿吳宗憲主持風格

藝人吳姍儒在台北市大安區敦化南路一段投資開設一家咖啡店，昨天下午突然遭兩名男子闖入砸店，轄區大安警分局調閱監視器追查，今天凌晨在內湖及汐止逮捕彭姓及黃姓兩名男子。

兩名20餘歲嫌犯到案後供稱，因為不滿吳姍儒的父親吳宗憲主持風格，才會拿球棒砸店，沒有人指使，也不是債務糾紛，不過警方認為兩人說法應該是託辭，真正的原因還要釐清。

昨天吳姍儒的咖啡店被砸店後，轄區大安警分局獲報後趕往現場，砸店男子已經離去，警方調閱監視器畫面，追查砸店男子下落與身分。