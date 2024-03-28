獨／花蓮海拔3千米畢祿山上暖心故事 瑞芳警7小時救2人

新北市瑞芳警分局勤務中心警務佐王逢時，平時熱愛登山，日前他擔任領隊一行11人到花蓮畢羊縱走登山，在海拔3千多公尺的山上，王逢時走了約10公里找到迷路的石先生，並協助發生高山症體力透支石的姪女下山，前後花了7小時，免去了花蓮消防人員大老遠跑一趙救人。王逢時說，「我體能還行，遇到了就即時相助」。

王逢時登山20多年，百岳已爬逾70座，參加很多次搜救工作，深知高山山難發生時翻山越嶺救援的困難。對這次隻身救援成功，他表示，剛好他體能還行，請求救援的蔡小姐很緊張，因訊號又無法與花蓮消防隊人員溝通的很清楚，所以他展開幫忙任務。

王逢時表示，因為消防救援人員當天無法上山時，蔡小姐想獨自上山找人，他當然無法讓她自己前往，在評估各種狀況後，陪同她一起上山，但又因她高反嚴重，差點無法下山回到營地。

「每個人人生中會遇到非常多的狀況，遇到時不即時相助，事後如果真的發生意外而自己沒有幫助到，應該會後悔一輩子。」王逢時有感而發說。

24到26日3天，銳鳥國際戶外休閒協會舉辦畢羊縱走登山行程，一行11人由秘書長王逢時擔任領隊，24日上午抵達花蓮縣秀林鄉820林道口後起登，下午3時50分許抵達林道8.4公里處營地紮營。

王逢時在此處巧遇蔡女，告知她與舅舅石先生分開走，舅舅迷路已向花蓮縣消防局報案，但消防人員表示，因路途遙遠，搜救人員集結後出發前往要6、7小時，當晚可能無法即時上山救援，先請蔡小姐評估自身狀況或尋求其他山友協助。

王逢時與花蓮消防局電話聯繫後，加入消防局成立的LINE搜救群組，經了解狀況，蔡小姐擔心舅舅在稜線沒有頭燈、保暖裝備，可能撐不過一晚，她想上山找尋，王逢時決定陪同她一起上山。

但前往途中，蔡小姐體能嚴重下滑，出現高原反應，在走到步道9.8公里處時，王請她原地休息，由他往尋找，大約在晚上8點多，順利在畢祿山往羊頭山步道0.5公里處找到石先生，補充熱飲後，回報花蓮消防局及營地其他同伴好消息。