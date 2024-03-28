男三峽登山失聯四天 今淸肺農場附近找到….愛犬護屍
桃園市一名陳姓男子，這個月23日上午獨自前往新北市三峽區登山，當晚沒有回家，翌日上午家屬報警協尋，當晚在熊空橋登山口尋獲車輛，旋即通報119派員前往搜救。四天來新北市消防局動用近200人次上山搜索，不幸的是，27日上午在三峽有木里淸肺農場附近發現陳男已成冰冷遺體，一旁則有愛犬「黑皮」護屍，讓救難人員也為之動容。
據了解，陳姓男子（66歲）喜歡爬山，這個月23日上午他帶著愛犬「黑皮」開車，一路從桃園住處來到新北市三峽區熊空橋登山口處，他下車整好裝備旋即往加九嶺山區攀登。未料，當天晚上陳男家人未見他返家，四處尋找未果，翌日上午焦急地前往派出所通報協尋。
三峽警分局插角所所長陳明麟獲報，率同警員李安欣於轄內尋找，當晚9時48分左右，在熊空橋登山口尋獲陳男所開汽車，隨即聯繫119派員支援搜山。4天來新北市消防出動多個分隊、近200人次警、義消入山搜救。遺憾的是，27日上午9時許，搜救人員於三峽區有木里淸肺農場附近發現墜山失蹤4天的陳男。
搜救人員試圖趨前檢視陳男生命徵象，陳男愛犬狂吠護主，經救護人員帶著家屬上山協處，愛犬「黑皮」見到陳男家屬才停止吠叫。經檢視陳男身體已冰冷僵硬明顯死亡，旋即將遺體護送下山。
警方表示，現場無外力介入跡象，家屬沒有意見，遺體送往殯儀館安置，後續報請檢察官相驗，釐清死因。
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