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疑男友劈腿 79歲婦放火燒他家

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

何婦闖入游男位於太平區住處縱火。圖／民眾提供
何婦闖入游男位於太平區住處縱火。圖／民眾提供

八十一歲何姓婦人兩年前懷疑小她十四歲的游姓男友出軌，到游家縱火釀延燒二戶鄰居；何廿二年前也曾因感情問題到當時的男友妻子家縱火，被判刑五年。台中地方法院認為何婦犯後毫無悔意，一再縱火釀嚴重危險，依放火罪判她七年十月。可上訴。

檢警調查，何婦懷疑小十四歲游姓男友和其他女子交往，二○二二年七月十八日上午騎機車買汽油後，到游男台中的四合院加蓋鐵皮住處，闖入儲藏室潑灑汽油點燃後離去。

大火除了燒毀四合院，還延燒一旁鄰居二棟建物，警、消事後調閱監視器發現起火前何婦曾出現，她辯稱只是去找朋友。

法院審理時何婦否認犯行，辯稱她和游男是道親，不是男女朋友，當時從機車拿出的是瓶裝水非汽油，也沒有進入房子，自己是重度肢障者也無法放火後還能逃出，不清楚火災，還說是游男栽贓她。

火調鑑定排除祭祀、爐火烹調不慎，或菸蒂、電器等因素，判定是縱火，另監視器拍到何婦事前買汽油、在外勘查，且她上午九點卅二分進屋，十點卅八分走出，屋內隨即於十點四十二分飄出煙霧。

游男說和何婦是男女朋友，交往十多年是老伴關係，火災前一天還一起去廬山洗溫泉，但何常懷疑他和其他女子在一起；何婦起初警詢時也說，游常讓她有不信任感，感覺游都用謊言欺騙她。

法院發現，何婦二○○二年就曾不滿當時的男友劈腿，一度找男友妻子共同抓姦卻被拒絕，同年就到男友妻子家縱火被判刑五年。

法院審酌，何曾因縱火被判刑，仍不知記取教訓，又懷疑男友有新歡就放火延燒鄰居；考量她犯後否認，毫無悔意，至今沒和解，犯案時未滿八十歲不符合減刑，依犯放火燒毀現供人使用之住宅罪判刑七年十月。

男友 縱火 鄰居

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