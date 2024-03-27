越配疑惡性倒會8百萬！同鄉憂恐逾百人受害 傳蘭花公司老闆也受騙
屏東縣警察局潮州分局接獲報案，1名越配陳姓女子惡意倒會，已知23名受害者損失新台幣800多萬元，其中10餘人是陳女的同鄉及雇主，警方將全案依詐欺案移請屏東地檢署偵辦。
其中1名受害人潘小姐今天告訴中央社記者，自己也是越配，在越南時就認識陳女，因信賴同鄉而入會，她與姐妹5人損失就有150萬元。
潘小姐說，陳女嫁來台灣20多年，剛來沒多久就起互助會，起初運作正常因此吸引許多同鄉加入，但5、6年前開始出現狀況，近2年更是嚴重，去年10月陳女失聯。
潘小姐說，她認識的受害同鄉就有10多位，但也有許多台灣本地人受騙，包含陳女任職10多年的蘭花公司老闆，且許多受害人礙於面子不敢告知家人，實際受害人數可能多達百人。
潮州警分局光華所長吳俊生表示，本案被害人已達成初步共識，委託其中1名被害人李姓女子代為提起告訴，警方蒐集相關證據，將通知涉案陳女到案說明，後續全案依詐欺案移請屏東地檢署偵辦。
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