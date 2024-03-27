轎車失控衝進民宅！波及3汽機車、電桿遭撞倒 高雄男竟稱「心情不好」

高雄市前鎮區今天下午傳出轎車衝撞民宅車禍，邱姓男子開車擦撞停1輛停騎樓的轎車後，疑失控再撞路過的機車騎士，約20公尺又撞騎樓樓柱、撞倒電桿及另輛轎車，造成他人3輛汽機車受損，他與機車騎士受傷。警方據報到場了解事故原因，他竟稱「心情不好」，後又改口吃了感冒藥。全案由警方查處中。

今天下午2時50分許，邱姓男子（36歲）駕駛黑色轎車，路過前鎮區翠亨北路與翠和街口，疑未注意車前狀況，先擦撞停放於翠亨北路張姓住戶家停在騎樓的轎車，他的轎車失控後，再往前開了約20公尺，撞及路過的黃姓機車騎士，致黃人車倒地受擦傷。

邱姓男子撞上機車騎士後，轎車沒及時停下，又衝撞路邊燈桿、樓柱與停放於另輛停在騎樓下的轎車才停下車，車頭損毀，自己也因一時衝撞，手腳擦挫傷，與被撞倒地的黃姓機車騎士都沒送醫。

警方據報趕到車禍現場，發現燈桿被邱撞倒，現場一片狼藉，查問邱姓男子，邱一開始稱「心情不好」，後來改口說他剛吃過感冒藥。

警方表示，邱可能吃藥後肇事，暫由警方依車禍事故處理，正調閱監視器畫面，釐清肇事責任。

警方在翠亨北路與翠和街，調查邱姓男子連撞3輛騎機車，後來有員警發現他肇事前也剛出過車禍。

據了解，邱姓男子先前於今天下午1時40分，另在前鎮區樹人路與鎮海路，也擦撞停在路邊的機車出車禍，警方據報前去處理，員警測繪車禍結束，他便開車離去，沒想到才離開第一場車禍地點，開了約750公尺竟又發生第二場車禍。他都說吃藥恍神。