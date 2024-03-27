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影／騎士北宜公路疑過彎失控 連人帶車自摔大腿骨折送醫
機車騎士龔姓男子今天騎乘機車行經坪林區北宜公路往新店方向行駛，疑過彎不慎失控連人帶車自摔撞上路邊護欄，導致大腿骨折及全身多處擦挫傷，由救護車送醫急救，確實事故發生原因現由警方調查釐清。
新北市消防局今天上午10時許，接獲民眾報案指稱，坪林區北宜公路31.3公里有機車騎士自摔，消防局第四救災救護大隊獲報，派遣坪林消防分隊救護車前往救援，到場後發現機車騎士龔姓男子（22歲）騎重型機車由坪林往新店方向行駛，行經該處彎道疑似不慎摔車，造成左大腿骨折、小腿撕裂傷，救護人員給予清理傷口包紮止血，並用抽吸式護木及長背板固定，送往北市萬芳醫院救治。
第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，不論駕駛汽機車，駕駛時應隨時保持精神集中，避免疲勞駕駛或任何可能影響駕駛安全的行為，而且山區道路曲折多變，行車時要注意速度和安全距離，避免緊急煞車或突然變換車道，以免發生意外。
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