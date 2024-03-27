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內湖重大車禍！小黃疑闖紅燈追撞5車 6旬運將命危、3人送醫

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖區今午發生一起嚴重車禍事故，5輛汽車碰撞造成至少3人受傷送醫，其中1名計程車司機到院前失去呼吸心跳，2名女子則意識清醒，確切案情有待調查釐清。

台北市消防局表示，下午2時20分獲報，內湖區民權東路六段、成功路二段口發生車禍，現場是1輛大卡車、1輛計程車、2輛自小客車及1輛民間垃圾車碰撞，造成3人送醫。

其中，計程車司機是年約60歲男子，到院前失去呼吸心跳，送往三軍總醫院急救，另2名女子分別年約50、60歲，是自小客車乘客，意識清醒，送往忠孝醫院治療。

警方表示，現場是計程車司機67歲周姓男子沿成功路二段往南行駛，疑似闖紅燈肇事，造成另4車事故，肇事責任、肇事原因等詳細案情有待調查釐清。

台北市內湖區今午發生一起嚴重車禍事故，5輛汽車碰撞造成至少3人受傷送醫，其中1名計程車司機到院前失去呼吸心跳，2名女子則意識清醒，確切案情有待調查釐清。記者李隆揆／翻攝
台北市內湖區今午發生一起嚴重車禍事故，5輛汽車碰撞造成至少3人受傷送醫，其中1名計程車司機到院前失去呼吸心跳，2名女子則意識清醒，確切案情有待調查釐清。記者李隆揆／翻攝
台北市內湖區今午發生一起嚴重車禍事故，5輛汽車碰撞造成至少3人受傷送醫，其中1名計程車司機到院前失去呼吸心跳，2名女子則意識清醒，確切案情有待調查釐清。記者李隆揆／翻攝
台北市內湖區今午發生一起嚴重車禍事故，5輛汽車碰撞造成至少3人受傷送醫，其中1名計程車司機到院前失去呼吸心跳，2名女子則意識清醒，確切案情有待調查釐清。記者李隆揆／翻攝

內湖 計程車司機

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